37 milhões de dólares para construção do novo hospital

O Governo de São Tomé e Príncipe confirmou, na sexta-feira, o financiamento integral para a construção do novo hospital de referência na zona de Ferreira Governo, avaliado em cerca de 37 milhões de dólares. O projeto será financiado pelo Fundo Soberano do Kuwait, pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento em África (BADEA) e pelo próprio Estado são-tomense.

O anúncio foi feito pelo Ministro de Estado, da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, após a assinatura de um memorando de entendimento e da adenda ao contrato de empréstimo com o Fundo do Kuwait.

Segundo Guadalupe, a participação do BADEA foi decisiva para fechar o orçamento total.

“O que era importante para nós era cobrir a diferença que faltava. O BADEA aceitou assumir todos os custos adicionais, garantindo que chegássemos aos 36,9 milhões de dólares”, explicou.

Do total, cerca de 18 milhões virão do BADEA, 16,44 milhões do Fundo do Kuwait e até 2,5 milhões do Estado são-tomense. “Se o projeto é nosso, também temos de participar. A vontade política não pode ser só palavras tem de se traduzir em ação”, sublinhou o ministro.

O novo hospital, cuja obra ocupará 17 mil metros quadrados, está previsto para iniciar no primeiro trimestre de 2026. O Governo está já a preparar as infraestruturas de base, como fornecimento de água, energia elétrica e fibra ótica, essenciais para o arranque.

“Dentro de duas a três semanas vamos iniciar a parte que cabe ao Governo: levar água, energia e cabo de fibra ótica. Essa é a nossa responsabilidade direta”, afirmou Guadalupe.

O ministro destacou ainda que os fundos não transitarão pelo Tesouro Nacional.

“Nós acordámos que nenhum tostão entra para os cofres do Estado. O Fundo do Kuwait vai pagar diretamente à fiscalização e aos fornecedores. O que queremos é um hospital pronto e totalmente equipado”, reforçou.

Com terreno público livre de encargos e espaço de expansão de 64 mil metros quadrados, o projeto prevê ainda a possibilidade de integrar uma estrutura para pousos de helicópteros em casos de emergência médica.