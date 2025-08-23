O Téla Nón coloca a disposição do leitor as declarações do Director Geral da EMAE, Raul Cravid a luz do corte de energia decidido pela TESLA – STP.
A mão invisível que guia a TESLA – STP: Denúncia do Director Geral da EMAE
GANDU@STP
23 de Agosto de 2025 at 9:27
Bom dia STP
UM ATESTADO DE INCOMPETÊNCIA!
“Segundo Raúl Cravid, Isto não é apenas desvantajoso, é profundamente lesivo para o país” – director geral da EMAE.
A EMAE tem como modelo de negoçio: Fornecimento de Agua e Electricidade ao País.
Por decadas, não cumpre com o serviço de forma regular. Mas sempre houve SALARIOS MILIONARIOS para os seus directores!
A TESLA STP resolveu o problema do Fornecimento de Electricidade regular ao País. A EMAE tem o dever de FAZER MELHOR!!!
Jorge Semeado
23 de Agosto de 2025 at 13:46
Meus Srs! Deixem de hipocrisias. Porquê continuar a insistir em energia térmica, com reparação de geradores do Santo Amaro, recuperação de geradores da ex-VOz de America com elevados custos adicionais em transformadores? O lesivo ao pais não são os geradores em si. O lesivo ao país são os combustiveis para alimentar os tais geradores. Por isso a solução está nas energias limpas com custo zero em combustiveis. Estamos ciclicamente nessa “lenga-lenga”, há mais de 20 anos. Sai governo, entra governo, energias limpas só nos discursos. E preciso agir e urgentemente.
Célio Afonso
23 de Agosto de 2025 at 14:14
É muito triste e muita maldade a forma como os políticos se aproveitam das fragilidades do país.
Aqueles que são verdadeiros São-tomenses devem pensar nos seus pais, esposa, filhos e os demais familiares.
Porque os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres, cada vez mais miseráveis!
Sinceramente, neste contexto ti4o chapéu ao sr. Raul Cravid.
Que sirva de lição para os demais quadros São-tomenses.
ONDE MESMO
23 de Agosto de 2025 at 19:08
Já disse e continuo a dizer, o governo deveria tomar medidas drásticas contra a TESLA STP.
– primeiro, ordenar as forças armadas para apuderarem das instalações onde está a TESLA STP, património nacional.
– segundo,ordem de expulsão aos técnicos dessa empresa.
– terceiro, intimar a comparência dos donos dacemoresa a se deslocarem à S. Tomé para negociações credíveis.
– quarto, eliminar politicamente a tal mão invisível, julgando e condenando a revelia o individuo.
– quinto, exigir a tal mão invisível indemnização por danos caysados ao país e a população.
– sexto, se possível retirar a cidadania santomense ao mesmo.
Raul Cravid Também Roubou
23 de Agosto de 2025 at 21:51
Na falta de responsabilização, é na corrupção onde se refugia para roubar o dinheiro do povo.
Panhonho Pateta Carlos Stock
23 de Agosto de 2025 at 22:13
Procurador-Geral da República (PGR), abra inquérito!
Dois pesos, duas medidas.
Temos um lento PGR que é incompetente.
Antonio Fernandes
24 de Agosto de 2025 at 9:27
Enfim, a continuação da governação desde a Independência!! Sempre a favor de quem negoceia os contratos, isto é dos governantes corruptos!!
O bem comum em Stp não existe, só existe o bem do próprio, o povo que se dane!
Agora, também é costume em Stp que o estado e as empresas públicas não cumpram os acordos e sobretudo não paguem as contas!
Tal já é antigo como a dívida a Angola pelo combustível. É tudo caloteiro!!!
Tratem de arranjar pessoas que consigam gerir para o bem público e não para as viagens á tuga, mas acho que será impossível Stp avançar para esta mudança de paradigma!!
É triste!!!