A mão invisível que guia a TESLA – STP: Denúncia do Director Geral da EMAE

O Téla Nón coloca a disposição do leitor as declarações do Director Geral da EMAE, Raul Cravid a luz do corte de energia decidido pela TESLA – STP.

  1. GANDU@STP

    23 de Agosto de 2025 at 9:27

    Bom dia STP

    UM ATESTADO DE INCOMPETÊNCIA!

    “Segundo Raúl Cravid, Isto não é apenas desvantajoso, é profundamente lesivo para o país” – director geral da EMAE.

    A EMAE tem como modelo de negoçio: Fornecimento de Agua e Electricidade ao País.

    Por decadas, não cumpre com o serviço de forma regular. Mas sempre houve SALARIOS MILIONARIOS para os seus directores!
    A TESLA STP resolveu o problema do Fornecimento de Electricidade regular ao País. A EMAE tem o dever de FAZER MELHOR!!!

  2. Jorge Semeado

    23 de Agosto de 2025 at 13:46

    Meus Srs! Deixem de hipocrisias. Porquê continuar a insistir em energia térmica, com reparação de geradores do Santo Amaro, recuperação de geradores da ex-VOz de America com elevados custos adicionais em transformadores? O lesivo ao pais não são os geradores em si. O lesivo ao país são os combustiveis para alimentar os tais geradores. Por isso a solução está nas energias limpas com custo zero em combustiveis. Estamos ciclicamente nessa “lenga-lenga”, há mais de 20 anos. Sai governo, entra governo, energias limpas só nos discursos. E preciso agir e urgentemente.

  3. Célio Afonso

    23 de Agosto de 2025 at 14:14

    É muito triste e muita maldade a forma como os políticos se aproveitam das fragilidades do país.
    Aqueles que são verdadeiros São-tomenses devem pensar nos seus pais, esposa, filhos e os demais familiares.
    Porque os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres, cada vez mais miseráveis!
    Sinceramente, neste contexto ti4o chapéu ao sr. Raul Cravid.
    Que sirva de lição para os demais quadros São-tomenses.

  4. ONDE MESMO

    23 de Agosto de 2025 at 19:08

    Já disse e continuo a dizer, o governo deveria tomar medidas drásticas contra a TESLA STP.
    – primeiro, ordenar as forças armadas para apuderarem das instalações onde está a TESLA STP, património nacional.
    – segundo,ordem de expulsão aos técnicos dessa empresa.
    – terceiro, intimar a comparência dos donos dacemoresa a se deslocarem à S. Tomé para negociações credíveis.
    – quarto, eliminar politicamente a tal mão invisível, julgando e condenando a revelia o individuo.
    – quinto, exigir a tal mão invisível indemnização por danos caysados ao país e a população.
    – sexto, se possível retirar a cidadania santomense ao mesmo.

  5. Raul Cravid Também Roubou

    23 de Agosto de 2025 at 21:51

    Na falta de responsabilização, é na corrupção onde se refugia para roubar o dinheiro do povo.

  6. Panhonho Pateta Carlos Stock

    23 de Agosto de 2025 at 22:13

    Procurador-Geral da República (PGR), abra inquérito!
    Dois pesos, duas medidas.
    Temos um lento PGR que é incompetente.

  7. Antonio Fernandes

    24 de Agosto de 2025 at 9:27

    Enfim, a continuação da governação desde a Independência!! Sempre a favor de quem negoceia os contratos, isto é dos governantes corruptos!!

    O bem comum em Stp não existe, só existe o bem do próprio, o povo que se dane!

    Agora, também é costume em Stp que o estado e as empresas públicas não cumpram os acordos e sobretudo não paguem as contas!
    Tal já é antigo como a dívida a Angola pelo combustível. É tudo caloteiro!!!

    Tratem de arranjar pessoas que consigam gerir para o bem público e não para as viagens á tuga, mas acho que será impossível Stp avançar para esta mudança de paradigma!!

    É triste!!!

