Obra da Marginal 12 de Julho sem aprovação urbanística do INOPU

A Comissão Técnica Multidisciplinar de Cidadão – Obra da Marginal, iniciativa do Flá Vón Vón (FVV), informa que recebeu a primeira resposta oficial no âmbito dos pedidos de informação sobre o projecto da Marginal de São Tomé.

O Instituto Nacional de Obras Públicas e Urbanismo (INOPU) declarou, por ofício, que não possui qualquer informação sobre a obra em curso na Marginal 12 de Julho.

Este facto significa, aos olhos da lei, que a obra não foi licenciada pelo órgão competente em urbanismo, encontrando-se portanto numa situação de ilegalidade formal.

O Flá Vón Vón sublinha que esta constatação confirma a pertinência da Comissão Técnica de Cidadão e reforça a urgência de garantir transparência, legalidade e qualidade técnica numa intervenção de grande impacto para a cidade de São Tomé.

A Comissão dará seguimento a este processo com novas diligências formais junto das autoridades competentes e informará a opinião pública em devido tempo.

A Marginal é a alma da cidade. O cidadão tem direito à verdade.

Fla Von Von