Visita do Chefe de Estado Maior General de Portugal a São Tomé e Príncipe

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Portuguesas, General José Nunes da Fonseca, está em São Tomé e Príncipe, para uma visita oficial a convite do homólogo são-tomense.

Em encontro com o Ministro da Defesa e Ordem Interna, o General José Nunes Fonseca reafirmou o compromisso de reforçar a cooperação bilateral no domínio militar, consolidando os laços históricos entre os dois países e promovendo o intercâmbio técnico e estratégico entre as respetivas forças armadas.

“Definimos aqui linhas de ação para os próximos tempos, que certamente serão frutíferos para ambas as partes. A cooperação entre as forças armadas de Portugal e de São Tomé e Príncipe é de grande relevância, e estamos empenhados em fortalecer ainda mais essa relação”, afirmou o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Portugal.

Durante a estadia, o General participou no ato central das comemorações dos 50 anos das Forças Armadas do arquipélago, cerimónia marcada pelo juramento de bandeira de 427 novos soldados.

José Bouças