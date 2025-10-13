O Encontro no Palácio do Povo

— Flá Vón Vón, O País em Voz Alta

O encontro no Palácio

“Há dias, o Palácio do Povo foi palco de uma cena improvável.

Sob a presidência do Chefe de Estado, realizou-se uma reunião “sobre a necessidade de urgência do julgamento do caso 25 de Novembro de 2022”. À mesa, lado a lado, ministros, juízes, procuradores e chefias militares — o poder político, o poder judicial e o poder militar, todos no mesmo espaço, com o mesmo propósito declarado: “discutir a celeridade da justiça”.

O gesto parecia bem-intencionado, mas revelou fragilidades preocupantes. O formato escolhido — que juntou responsáveis de diferentes poderes do Estado e assessores do gabinete presidencial — criou um ruído simbólico: o Presidente quis apelar à justiça, mas acabou por fragilizar a ideia de separação entre poderes, um dos alicerces do Estado de Direito.

O Flá Vón Vón reconhece o valor das intenções do Chefe de Estado e o interesse nacional em ver o caso 25 de Novembro resolvido com justiça e dignidade. Mas as boas intenções não anulam a necessidade de coerência institucional.

Desde 2022, a Presidência tem alternado entre o silêncio, os gestos protocolares e as oportunidades perdidas — do discurso comovente no quartel, à ausência simbólica quando o relatório foi finalmente divulgado, até esta recente “reunião de trabalho”, onde a justiça foi literalmente convocada para a fotografia.

A questão central é outra: a justiça não se convoca — funciona.

E se não funciona, a pergunta não é “quando julgar?”, mas “por que não funciona?”.

Os problemas estruturais estão à vista: o Supremo Tribunal continua sem presidente; o Tribunal Constitucional recusou reavaliar o recurso sobre a jurisdição competente; o Ministério Público muda de rosto, mas não de eficácia.

A própria autoridade do Presidente sobre as Forças Armadas permanece ambígua — é Comandante Supremo ou mero supervisor moral de uma estrutura que lhe escapa ao controlo?

Três anos depois dos acontecimentos de 25 de Novembro, o país continua à espera não apenas de um julgamento, mas de um gesto de verdade. E quando o poder político chama a justiça para a fotografia, o risco é que a forma suplante o conteúdo, e a imagem substitua a substância.

O julgamento — quando acontecer — será mais do que uma sentença: será o teste da maturidade das nossas instituições e da coragem moral do Estado.

Até lá, o Palácio do Povo continuará a ser, tristemente, o lugar do silêncio.

TEMA II

A ADI a demarcar-se do seu próprio governo

“Um partido sem governo e um governo sem partido — mas ambos com o mesmo ADN: o desprezo pelo interesse nacional.”