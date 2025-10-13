O Encontro no Palácio do Povo

— Flá Vón Vón, O País em Voz Alta
Aqui vai o resumo curto do artigo “O encontro no Palácio”:
“Há dias, o Palácio do Povo foi palco de uma cena improvável.
Sob a presidência do Chefe de Estado, realizou-se uma reunião “sobre a necessidade de urgência do julgamento do caso 25 de Novembro de 2022”. À mesa, lado a lado, ministros, juízes, procuradores e chefias militares — o poder político, o poder judicial e o poder militar, todos no mesmo espaço, com o mesmo propósito declarado: “discutir a celeridade da justiça”.
O gesto parecia bem-intencionado, mas revelou fragilidades preocupantes. O formato escolhido — que juntou responsáveis de diferentes poderes do Estado e assessores do gabinete presidencial — criou um ruído simbólico: o Presidente quis apelar à justiça, mas acabou por fragilizar a ideia de separação entre poderes, um dos alicerces do Estado de Direito.
O Flá Vón Vón reconhece o valor das intenções do Chefe de Estado e o interesse nacional em ver o caso 25 de Novembro resolvido com justiça e dignidade. Mas as boas intenções não anulam a necessidade de coerência institucional.
Desde 2022, a Presidência tem alternado entre o silêncio, os gestos protocolares e as oportunidades perdidas — do discurso comovente no quartel, à ausência simbólica quando o relatório foi finalmente divulgado, até esta recente “reunião de trabalho”, onde a justiça foi literalmente convocada para a fotografia.
A questão central é outra: a justiça não se convoca — funciona.
E se não funciona, a pergunta não é “quando julgar?”, mas “por que não funciona?”.
Os problemas estruturais estão à vista: o Supremo Tribunal continua sem presidente; o Tribunal Constitucional recusou reavaliar o recurso sobre a jurisdição competente; o Ministério Público muda de rosto, mas não de eficácia.
A própria autoridade do Presidente sobre as Forças Armadas permanece ambígua — é Comandante Supremo ou mero supervisor moral de uma estrutura que lhe escapa ao controlo?
Três anos depois dos acontecimentos de 25 de Novembro, o país continua à espera não apenas de um julgamento, mas de um gesto de verdade. E quando o poder político chama a justiça para a fotografia, o risco é que a forma suplante o conteúdo, e a imagem substitua a substância.
O julgamento — quando acontecer — será mais do que uma sentença: será o teste da maturidade das nossas instituições e da coragem moral do Estado.
Até lá, o Palácio do Povo continuará a ser, tristemente, o lugar do silêncio.
TEMA II
A ADI a demarcar-se do seu próprio governo
“Um partido sem governo e um governo sem partido — mas ambos com o mesmo ADN: o desprezo pelo interesse nacional.”
13 de Outubro de 2025 at 19:22
Não, Luisélio Pinto, o gesto do Presidente da República, creio eu, não enfraquece, ingere, atenta, ou diminui o poder judicial, pelo contrário, a coloca em prantos e em sentido.
Já é altura de termos um “super-Presidende da República” consciente, lúcido e movido por bom senso capaz de pôr as maos em tudo ou quasr tudo.
Nós os são-tomenses, somos desordeiros, descrentes, prevaricadores, indisciplinados, egoístas, mesquinho e avarentos, de modo que terá que haver sempre alguém, uma força, ou algum poder que exerça influência, controle e pressão sobre nós.
É isto que tem nos faltado, desde 1991, com o advento da democracia e o seu bendito multipartidarismo.
O gesto do senhor Presidente da República é louvável, recomendável e necessário.
Flá Vón Vón,
13 de Outubro de 2025 at 23:27
