FASTP desmentem “boato” de golpe de Estado

Num comunicado publicado na página oficial das FASTP no Facebook o Comando das Forças Armadas desmente as publicações feitas por cidadãos santomenses nas redes sociais, que dão conta da iminência de um golpe de Estado no país :
COMUNICADO
O Comando das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe vem, por este meio, tranquilizar toda a população santomense e repor a verdade dos factos perante as notícias que têm circulado nas redes sociais sobre um alegado golpe de Estado.
As Forças Armadas repudiam veementemente essas informações falsas, que em nada contribuem para a paz, estabilidade e segurança nacional, valores que sempre nortearam a nossa instituição.
Reafirmamos o nosso compromisso inabalável com a Constituição da República, com os órgãos de soberania legitimamente eleitos e com a ordem democrática e o Estado de Direito.
Apelamos à população para que não se deixe levar por boatos e lives maldosas, e que recorram sempre às fontes oficiais para obter informações verdadeiras e credíveis.
As Forças Armadas continuam firmes e vigilantes na defesa da Pátria e da tranquilidade pública, em estreita cooperação com as demais instituições do Estado.
Dihnis Soares
17 de Outubro de 2025 at 20:15
Foi esta mesma Força Armada que na fatídica manhã do dia 25 de novembro de 2022, nos comunicou que Arlécio Costa tinha caído de carrinha e morreu, quando já o mundo tinha vídeos dos mesmo torturando-o, esta força não nos inspira confiaça, esta força perdeu a credibilidade quando ceifou 4 vidas e há mais de 3 anos se esconde atrás das fardas e de altas patentes.
Eu prefiro acreditar que vazou informação durante a preparação deste possível golpe, assim como vazaram imagens do dia 25 que, de alguma forma ajudaram a salvar as vidas do Lucas e do Delfim Neves.
Andam todos a brincar com esta república e a culpa é dos políticos, a culpa é da justiça, pois ninguém está acima da lei, nem mesmo os militares, quando mais se arrasta o processo 25 de novembro mais em sobresalto o país vive, queremos paz, precisamos de tranquilidade, prendam os assassinos e devolva a tranquilidade a esta terra linda.
Um grande bem haja,
Dihnis Soares
Sem assunto
18 de Outubro de 2025 at 8:31
Eu não acredito em nenhuma palavra, comunicado, acta, em nada que saia desta casa.
O teor do segundo parágrafo é falso, e constitui uma afronta para os cidadãos de bem, pois uma instituição militar quando mata a sangue frio 4 cidadãos, não pode falar da ” paz, estabilidade, e segurança nacional” nem tampouco gozar de boa reputação e alguma credibilidade por parte de pessoa singular ou colectiva.
Ou conjuntamente isolam e rejeitam os assassínios e seus actos, pois todos sabemos quem são, ou vão vivendo na descrença e desconfiança contínua da população.
Serkai varanda Pires
20 de Outubro de 2025 at 6:52
Subscrevo na íntegra
albino costa
18 de Outubro de 2025 at 9:35
Parabéns soldados da internet por antecipadamente terem denunciado os planos.
…SENÃO…
Quem assinou este comunicado?
CHERNE
18 de Outubro de 2025 at 14:37
As institiução de segurança nacionais, devem ter hoje no contexto actual interno/internacional/mundial, multiplas abordagem sobre o conceito de segurança, sem desviar do seu foco principal, a defesa sobreraria, garantia defesa segurança dos cidadãos, do território bem como do poder instituido, e um forte comrpromisso coma paz(ver e rever o conceito de paz), isto no sistema democratico.
Ver e rever o conceito de segurança. Segurança ambiental, segurança social, segurança epidiomologica, segurança maritima, segurança do espaço aerodinamico, segurança alimentar, segurança institucional, etc, etc todaselas aliadas ao direito… da confluência e conhecimentos destas vertentes de sugarança, conflui o conceito de paz.
Decorrente que ainda temos instituições fracas e pouco modernas
Neste sentido é necessario, torna-se premente fazer evoluir as instituições nacionais de segurança, a nivel de preparação formação, para conhecimento abordagem e acções para estes conceitos, sem descurar a parte militar de defesa e segurança do estado.
Estas instiuições podem e devem, dar o seu contributo na consolidação da nossa paz efectiva e desenvolvimento é necessário formação.
Por outro lado torna-se necessario punir os partidos politicos( perda de possibilidade de concorrer as eleiçoes, ou a sua desinstitualização como partido politico) , as chefias militares( abandonar a instituição, retirara das patentes, afastamento, punição legal) quando tentam usar de influência politica junto a estas instituições, neste proposito, necessario correção do codigo civil e eleitoral, bem como a reformulação legislação, acção da justiça,….quando provado, actos de influência e corrpução, interferncia nestas instituições.
o Homem, sobretudo os didrigentes e classe politica, São Tomense devem vevoluir o pensamento e atitudes, quando muito as instituições devem fazer um esforço de formação e justiça para inverter este quadro.
Pratiqeumos o bem
Pratiquemos o bem