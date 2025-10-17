FASTP desmentem “boato” de golpe de Estado

Num comunicado publicado na página oficial das FASTP no Facebook o Comando das Forças Armadas desmente as publicações feitas por cidadãos santomenses nas redes sociais, que dão conta da iminência de um golpe de Estado no país :

COMUNICADO

O Comando das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe vem, por este meio, tranquilizar toda a população santomense e repor a verdade dos factos perante as notícias que têm circulado nas redes sociais sobre um alegado golpe de Estado.

As Forças Armadas repudiam veementemente essas informações falsas, que em nada contribuem para a paz, estabilidade e segurança nacional, valores que sempre nortearam a nossa instituição.

Reafirmamos o nosso compromisso inabalável com a Constituição da República, com os órgãos de soberania legitimamente eleitos e com a ordem democrática e o Estado de Direito.

Apelamos à população para que não se deixe levar por boatos e lives maldosas, e que recorram sempre às fontes oficiais para obter informações verdadeiras e credíveis.

As Forças Armadas continuam firmes e vigilantes na defesa da Pátria e da tranquilidade pública, em estreita cooperação com as demais instituições do Estado.

