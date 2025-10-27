Levy Nazaré eleito presidente do Movimento Basta

Levy Nazaré, antigo secretário-geral do ADI, foi eleito presidente do Movimento Basta, ao encabeçar a única lista apresentada à convenção partidária. A eleição por aclamação assinala uma nova etapa para esta força política, fundada há quatro anos, que conquistou dois mandatos parlamentares e a presidência da Câmara Distrital de Lobata.

Na sua intervenção, o novo presidente manifestou ambição renovada: “Com apoio e trabalho de toda gente vamos ter mais deputados e mais câmaras no próximo ano.”

Levy Nazaré lançou ainda um apelo à concertação nacional: “Precisamos de criar um plano de desenvolvimento nacional inclusivo com todas as forças políticas, com a sociedade civil e com a diáspora.”

A convenção consagrou também Delfim Neves, fundador do Movimento após a sua saída do PCD, como presidente honorário, reconhecendo o seu papel estruturante na criação e afirmação do partido. “Da minha parte vocês podem acreditar e confiar: daqui não sairei e lutarei até ao último minuto da minha vida para ver São Tomé e Príncipe melhor”, declarou.

A nova direção integra Salvador dos Ramos como primeiro vice-presidente, após quatro anos de coordenação do Movimento, e Elvis Reis como secretário-geral, reforçando a estrutura dirigente para os próximos desafios políticos.

José Bouças