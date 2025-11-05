Jovens de Caué não sabem a história do 5 de novembro e apontam a emigração como futuro

5 de novembro é o Dia Nacional da Juventude de São Tomé e Príncipe. Uma data histórica que resultou na manifestação dos estudantes santomenses do Liceu, na capital São Tomé, contra a injustiça e a segregação dos que foram vítimas do então sistema de ensino colonial no ano de 1974. Por isso o 5 de novembro foi institucionalizado em 1975 como sendo o Dia Nacional da Juventude.

O distrito de Caué, o maior do país em termos territoriais, e o menor em densidade populacional, é o mais jovem em São Tomé e Príncipe. Segundo os dados do recenseamento geral da população, é nesta região do país onde se regista, a maior taxa de natalidade e de fecundidade, onde cada mulher tem no mínimo 3 filhos.

Distrito jovem, Caué foi escolhido para acolher o acto central da celebração dos 50 anos do Dia Nacional da Juventude, o 5 de novembro. Mas, na cidade de Angolares, localizada a 40 quilómetros da capital – São Tomé, o Téla Nón constatou que muitos jovens não sabem o significado da data histórica da juventude santomense.

«Eu não sei o que significa o dia 5 de novembro», respondeu Virgínia Lázaro, que estuda na oitava classe.

Já o Fábio Fernandes Santana de Melo, que abandonou a escola quando frequentava a nona classe, e optou por ser motoqueiro na cidade de Angolares, disse que não sabia o significado da data. O jovem acrescentou que só ontem (4 de novembro), é que foi informado de que haveria uma festa do dia da juventude na cidade capital do distrito de Caué.

Isolados na cidade de Angolares, ou na roça Porto Alegre localizada mais ao sul, os jovens do distrito de Caué, não têm acesso ao ensino superior. A iniciativa do governo de construir uma escola de formação profissional no local, pode ser tardia.

«Isso é bom, mas ao mesmo tempo nos preocupa, porque muitos jovens estão a abandonar o país. Vamos construir a escola, e poderá ficar vazia. Onde estarão os alunos?», interrogou Carla Moreira Quaresma.

Jovem professora na escola secundária de Angolares, Carla Quaresma, considera que o futuro da juventude do sul da ilha de São Tomé é incerto. «O nosso futuro aqui, mais uma vez digo, que o único futuro que os jovens têm é a emigração», frisou.

Foto – Carla Moreira Quaresma

A fuga dos jovens para o estrangeiro é grande em Caué. Os poderes locais e centrais continuam incapazes de criar alternativas para a juventude. «O que temos aqui, é a pesca e a agricultura. Muitos quando terminam o 12º ano fogem, ou fogem para Portugal, ou vão trabalhar na AGRIPALMA. É a única coisa que temos no distrito para oferecer. A maior parte prefere ir embora…», reclamou a professora da cidade de Angolares.

Caué não tem centros de lazer para animar a juventude. A emissão da rádio e da televisão não chega a muitas comunidades da região sul do país.

Verde exuberante é o manto que cobre todo o distrito. A rica biodiversidade de Caué contribuiu para que São Tomé e Príncipe ascendesse a categoria de primeiro país no mundo cujo território é todo ele reserva mundial da biosfera da UNESCO.

«É vital cultivar uma consciência ambiental e ecológica», declarou o primeiro-ministro Américo Ramos, no acto central da celebração do Dia Nacional da Juventude na cidade de Angolares.

O Chefe do Governo realçou a questão do clima e da biodiversidade como o grande desafio para a juventude.

«O planeta terra enfrenta desafios sérios. Das alterações climáticas a perda de biodiversidade. E vocês os jovens são os protagonistas essenciais na construção de um futuro mais verde, sustentável e justo», concluiu Américo Ramos.

Futuro verde de esperança, continua a ser a promessa do governo para a juventude santomense.

Abel Veiga