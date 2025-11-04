Estágio profissional remunerado começa a revelar jovens talentos em São Tomé

A iniciativa do governo de promoção do emprego jovem através do estágio remunerado, está a despertar alguns talentos e com impacto na modernização dos serviços na administração pública.

Os jovens em estágio profissional remunerado no ministério do trabalho, solidariedade e segurança social criaram uma plataforma digital para os arquivos documentais da instituição.

Foto – Erikson Quaresma

Erikson Quaresma, formado em Engenharia Informática na Universidade de São Tomé, foi selecionado pelo programa de estágio profissional remunerado. No terceiro mês de estágio ele e um colega criaram a primeira plataforma digital da direcção geral do Trabalho, designada STP-DOC.

«A plataforma já está desenvolvida, já temos mais de 10 mil documentos organizados no sistema. Estamos a contribuir imenso para a modernização da gestão documental aqui na instituição. É prova de que aqui em São Tomé tem solução para ajudar no desenvolvimento do país, que tem talentos» afirmou o estagiário.

O jovem recém-formado na Universidade de São Tomé acrescentou que o estágio profissional com a duração de 6 meses tem contribuído para exercitar na prática os conceitos de gestão documental transmitidos durante o curso de engenharia informática.

Digitalizar o Serviço Público de São Tomé e Príncipe, é o lema dos jovens formados em engenharia informática.

«Gostamos da forma como aceitaram a plataforma aqui no ministério. Toda gente considerou que é uma grande inovação, porque havia perda de documentos, etc. Com esse sistema todos esses problemas ficam resolvidos», acrescentou Erikson Quaresma

Os jovens beneficiários do programa de estágio remunerado, tanto no sector público como no privado, consideram que a área das novas tecnologias representa o futuro do país.

«Achamos que é uma área que tem potencial enorme aqui em São Tomé», garantiu o jovem Erikson, para depois rejeitar qualquer possibilidade de fuga do país. «Não é preciso emigrar, acredito que aqui na terra há espaço para cada jovem dar o seu melhor e mostrar o seu potencial».

Foto – Jeckcyneide Catete de camisa Branca à direita

Jeckcyneide Catete, também estagiário no ministério do trabalho, solidariedade e segurança social, disse ao Téla Nón que ainda é estudante de Engenharia informática e telecomunicações, no Instituto Universitário de Contabilidade e Gestão, e informática (IUCAI). Antes de ser seleccionado pelo programa de estágio profissional remunerado, partilhava a Universidade com o trabalho na agricultura. No período de férias concentrava-se na produção agrícola. Desde o mês de agosto de 2025 que as mãos que seguravam enxada e machim, teclam no computador para digitalizar os serviços do ministério do trabalho.

«Vou dar o meu melhor, para conseguir esta vaga de emprego aqui no Ministério…Faço a digitalização dos documentos, queremos que todo o país seja digitalizado…Antes era difícil encontrar os documentos aqui na direcção do trabalho. Mas hoje basta um click para se ter todo o arquivo», explicou.

Jeckcyneide Catete alertou que apesar do trabalho digital, continua a pôr as mãos na terra, ou seja, a trabalhar no campo com os pais para garantir a segurança alimentar da família.

Foto – Jovens em estágio profissional no Instituto de Segurança Social

Numa primeira fase o programa de estágio profissional remunerado atendeu mais de 300 jovens. Nesta segunda fase com o apoio técnico e financeiro do Programa das Nações Unidas, 60 jovens estão a experimentar o primeiro emprego.

Luc Gnonlonfoun representante do PNUD em São Tomé e Príncipe considera os estagiários remunerados como uma luz no fundo do túnel que projecta o futuro do país.

«Vocês representam o talento, a determinação e a criactividade que este país precisa para continuar a progredir nos próximos anos», pontuou o representante do PNUD.

Uma iniciativa do governo desta vez com o apoio do sistema das Nações Unidas que pretende promover talentos jovens e fixá-los em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga

Téla Nón