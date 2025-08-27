Jovens da Ilha do Príncipe são inspirados a empreender em palestra transformadora

A Ilha do Príncipe, um verdadeiro paraíso natural, começa a se destacar também como um centro de inovação e empreendedorismo. Foi palco de uma palestra inspiradora, voltada para jovens que buscam transformar suas ideias em negócios sustentáveis, capazes de gerar impacto positivo na economia e sociedade locais.

O evento reuniu uma plateia diversificada, composta por jovens empreendedores, estudantes e membros de diversas organizações da sociedade civil, todos interessados em explorar as vastas oportunidades de negócios que a Ilha do Príncipe tem a oferecer. O grande destaque da tarde foi a presença de Edmilson Pereira, fundador da marca de vestuário Pereira Style, que compartilhou com o público sua trajetória de sucesso, destacando os desafios enfrentados, as lições aprendidas e as estratégias que o ajudaram a consolidar sua marca no competitivo mercado são-tomense.

Pereira falou abertamente sobre a importância da perseverança e da inovação no caminho empreendedor, enfatizando que os obstáculos podem ser transformados em oportunidades, desde que haja determinação e criatividade. Ele também destacou as estratégias de marketing que permitiram à sua marca conquistar uma base fiel de clientes, além de dar dicas valiosas sobre como criar um negócio resiliente e adaptável às necessidades do mercado.

Mais do que uma simples palestra motivacional, o evento foi uma verdadeira aula sobre como criar soluções inovadoras que atendam às demandas locais. Os participantes foram incentivados a explorar áreas emergentes, como moda, turismo, tecnologia e economia verde, com a certeza de que o empreendedorismo é um dos caminhos mais eficazes para combater o desemprego juvenil e fomentar a auto-suficiência.

Outro ponto abordado foi a questão do financiamento, um desafio comum para muitos empreendedores locais. Pereira destacou a importância de ter uma boa gestão de recursos e procurou mostrar alternativas para os jovens superarem a dificuldade de acesso ao crédito, sugerindo parcerias e modelos de negócios mais sustentáveis.

Esta palestra faz parte de uma série de iniciativas de capacitação e incubação de negócios promovidas por organizações locais, em colaboração com parceiros internacionais. O objetivo é fortalecer a capacidade empreendedora da juventude e formar uma nova geração de líderes inovadores, capazes de impulsionar a Ilha do Príncipe e outras regiões de São Tomé e Príncipe para um futuro mais próspero e sustentável.

Com eventos como este, a Ilha do Príncipe está dando passos significativos na construção de um ambiente de negócios vibrante, onde a juventude tem a oportunidade de transformar suas ideias em empreendimentos de sucesso e contribuir diretamente para o desenvolvimento sustentável da região.

Waley Quaresma