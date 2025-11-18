Muralha verde africana

Com 8 mil km e participação de 11 países, a Grande Muralha Verde do Sahel tenta frear o avanço do Saara e restaurar ecossistemas afetados pela seca e pela degradação.

A ideia parece saída de um projeto utópico: erguer uma faixa contínua de vegetação capaz de deter o maior deserto quente do planeta. Mas o plano existe, está em andamento e já mobiliza governos, cientistas, agricultores, agências internacionais e comunidades inteiras. Chamado oficialmente de Grande Muralha Verde do Sahel, o projeto reúne 11 países africanos com um objetivo monumental — restaurar paisagens degradadas, recuperar solos, ampliar a segurança alimentar e conter a expansão do Saara, que, nas últimas décadas, avançou sobre áreas agrícolas e pastorais.

Idealizada pela União Africana em 2007 e apoiada por organismos como ONU, FAO, Banco Mundial e Global Environment Facility, a iniciativa ultrapassa o simbolismo. Seu escopo técnico é gigantesco: 8 mil quilômetros de extensão previstos, atravessando uma faixa que vai de Senegal até Djibouti, passando por algumas das regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas do planeta. O objetivo é recuperar 100 milhões de hectares de terras, capturar 250 milhões de toneladas de carbono e transformar meios de subsistência para 100 milhões de pessoas até 2030.

A linha entre deserto e vida: por que o Sahel é decisivo para a África

O Sahel é uma faixa semiárida que funciona como zona de transição entre o Saara e a savana africana. É uma região onde a chuva é escassa, o solo é frágil e a pressão demográfica cresce rapidamente. Nos últimos 50 anos, episódios de seca severa se repetiram, levando à perda de áreas férteis, queda na produtividade agrícola, morte de rebanhos e aumento da insegurança alimentar.

Em muitos trechos, onde antes havia pastagens sazonais, hoje predominam poeira, erosão e arbustos secos. Essa deterioração tem efeitos diretos sobre a estabilidade social.

Comunidades pastoris com menos espaço para o gado entram em conflito por terra e água; jovens migram para cidades do norte e para a Europa; e governos enfrentam desafios crescentes para manter meios de subsistência básicos.

Nesse contexto, a Grande Muralha Verde surge não apenas como projeto ambiental, mas como política de estabilização socioeconômica.

As frentes do projeto: restauração, agricultura e adaptação climática

Ao contrário da imagem de uma “parede contínua de árvores”, especialistas explicam que a muralha verde é um conjunto de intervenções adaptadas a cada ecossistema.

Em alguns pontos, envolve o plantio de espécies nativas resistentes à seca. Em outros, incentiva técnicas tradicionais de restauração do solo, como zaï, poços cavados que acumulam nutrientes e umidade. Há também regiões onde a prioridade é recuperar bacias hidrográficas ou ampliar pastagens rotativas.

O objetivo não é simplesmente reflorestar, mas reconstruir paisagens produtivas.

Algumas das técnicas aplicadas incluem:

Regeneração natural assistida , que preserva brotos que já existem no solo.

, que preserva brotos que já existem no solo. Barreiras de pedra , usadas para reduzir erosão e conter água.

, usadas para reduzir erosão e conter água. Plantio de acácia senegal , espécie resistente ao calor extremo, hoje base para produção de goma-arábica.

, espécie resistente ao calor extremo, hoje base para produção de goma-arábica. Áreas de manejo comunitário, que distribuem responsabilidade e benefício entre famílias locais.

Essas soluções são acompanhadas de projetos de irrigação de pequena escala, recuperação de poços, construção de viveiros e capacitação em agricultura resiliente.

O que já foi alcançado: dados que mostram avanço real

Embora longe de atingir as metas originais, o projeto registra progressos significativos. Segundo relatórios da ONU e da União Africana:

Mais de 20 milhões de hectares já foram restaurados.

já foram restaurados. Senegal plantou mais de 80 mil hectares de novas árvores, grande parte de acácia.

plantou mais de 80 mil hectares de novas árvores, grande parte de acácia. Etiópia , um dos polos mais avançados, regenerou milhões de hectares com manejo comunitário.

, um dos polos mais avançados, regenerou milhões de hectares com manejo comunitário. Níger recuperou solos degradados que hoje voltaram a produzir milheto, sorgo e leguminosas.

Em áreas específicas, comunidades relatam aumento da produção agrícola de até 40% após técnicas de restauração, além de retornos financeiros ligados à venda de goma-arábica, mel, frutos nativos e produtos florestais não madeireiros.

Desafios que persistem: conflito, financiamento e clima extremo

Apesar do avanço, o projeto enfrenta obstáculos. A região é marcada por instabilidade política, atuação de grupos armados, migrações forçadas e fronteiras porosas. Há também a limitação de recursos: o plano foi estimado em cerca de US$ 30 bilhões, dos quais apenas parte foi assegurada até agora.

Outro problema é a aceleração das mudanças climáticas. Ondas de calor extremos, chuvas irregulares e tempestades de poeira aumentam a dificuldade de consolidar áreas reflorestadas. Em alguns países, esforços são destruídos por secas intensas que duram vários anos.

Essas barreiras mostram que a muralha verde não depende apenas de plantio, mas de planejamento integrado, estabilidade social e adaptação contínua.

Impactos sociais: quando recuperar o solo significa recuperar vidas

A restauração ambiental no Sahel tem impacto direto sobre a segurança alimentar e a renda das famílias. Em regiões onde a terra estava improdutiva há décadas, agricultores voltaram a cultivar alimentos básicos. Pastores relatam melhora na saúde dos rebanhos. Mulheres, antes obrigadas a caminhar vários quilômetros para buscar lenha, encontram recursos mais próximos.

Ao recuperar o solo, a Grande Muralha Verde também cria barreiras sociais contra o colapso econômico, diminuindo o êxodo rural e ampliando oportunidades locais.

A maior obra ambiental da África moderna tenta reescrever o futuro

A grandeza da muralha não está apenas nos números, mas no significado. São milhões de árvores, milhões de pessoas beneficiadas e a tentativa ambiciosa de reconstruir ecossistemas inteiros em um dos ambientes mais desafiadores do planeta.

Trata-se de um dos maiores projetos de restauração da história contemporânea capaz de influenciar clima, agricultura, economia e estabilidade social em uma vasta porção do continente.

O sucesso completo ainda está longe, mas o movimento já está mudando a paisagem. Em várias áreas onde o solo havia se tornado poeira, brotos verdes voltam a surgir. O Sahel está, aos poucos, tentando renascer.

A muralha pode levar décadas para se consolidar, mas representa algo raro: um esforço continental, coletivo e contínuo para enfrentar o avanço do deserto com vida, não com muros.

Fonte : Imprensa do Brasil