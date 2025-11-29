Política BASTA reage à ruptura constitucional na Guiné Bissau By Téla Nón Posted on 29 de Novembro de 2025 bastaDescarregar Related Items:destaque, Movimento Basta Recommended for you BASTA manifestou indignação na data fatídica de STP Caso 25 de Novembro : Basta exige exoneração dos militares acusados e novo funeral condigno para as vítimas Levy Nazaré eleito presidente do Movimento Basta FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ