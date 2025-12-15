Lançado o Movimento Nova Democracia

Luisélio Pinto, o rosto do movimento, diz que o projecto pretende restaurar a consciência política e social dos santomenses.

A saturação política, institucional e moral tomou conta da sociedade santomense, e a necessidade de uma transformação motivou o nascimento da Nova Democracia.

«Não é um partido político, não é uma máquina eleitoral, não é um projecto de cargos nem de ambições individuais», explicou Luisélio Pinto.

Então o que é a Nova Democracia? «É um movimento cívico com vocação política, aberto, inclusivo, orientado por 3 compromissos claros: Ética pública como centro da vida política, confiança entre o Estado e o cidadão, participação real das pessoas nas decisões que afectam a sua vida», pontuou.

A Nova Democracia diz que tem uma missão estratégica. «Reconstruir a confiança pública através de um novo modelo de participação e de responsabilidade cívica».

Foto: Luisélio Pinto

Um movimento da sociedade civil que pretende ser imune ao tribalismo político, que diz reinar em São Tomé e Príncipe.

A mudança da mentalidade do povo, é a principal missão. Um exercício que será feito através do mergulho dos cidadãos na sua origem identitária.

«A imaginação nacional. Um país sem imaginação não tem futuro. Propor ao país uma espécie de laboratório nacional de imaginação, que é para trabalhar os símbolos da nossa cultura, rituais, narrativas, e um novo sentido de comunidade. Porque nenhum país muda sem primeiro mudar a forma como se imagina ele próprio», frisou Luisélio Pinto.

O movimento da sociedade civil foi lançado na escola primária Dona Maria de Jesus. Luisélio Pinto falou à imprensa naquela que foi a sua primeira sala de aula.´«É na escola onde o país começa. Foi aqui onde aprendi a ler e a pensar», afirmou.

A nova democracia propõe um novo roteiro para São Tomé e Príncipe nos próximos 50 anos.

O leitor deve ouvir na íntegra as propostas da Nova Democracia no registo áudio :

Abel Veiga