Levy Nazaré: Basta de governação sem rumo

O Presidente do Movimento Basta, encerra 2025 com críticas à governação. Levy Nazaré afirma que o balanço do ano que agora termina não resulta de oportunismo, mas da necessidade urgente de dar voz ao sofrimento real vivido diariamente pelos santomenses. “Que enfrentam diariamente a falta de energia elétrica, de água potável, de medicamentos essenciais e um custo de vida cada vez mais insuportável.”

Para o Basta, a redução dos preços dos combustíveis revelou-se uma medida sem impacto efetivo para a maioria dos cidadãos. “O governo falhou em regular o mercado, em fiscalizar práticas abusivas e em proteger os consumidores.”

Levy Nazaré considera sem fundamento a tentativa de dissociar o atual executivo do partido ADI. “O Primeiro-ministro é alto dirigente desse partido, assim como os membros do governo e a base parlamentar que continua a sustentar a governação. As declarações que procuram apresentar este executivo como alheio ao ADI não correspondem a uma rutura política efetiva, mas antes a uma estratégia de evasão de responsabilidades.”

Na perspetiva do Movimento Basta, o ano de 2025 ficará marcado por uma crise profunda de governação, caracterizada pela incapacidade de resposta aos principais problemas do país.

“Basta de governação sem rumo. Basta de promessas vazias. Basta de impunidade e de crises transformadas em normalidade”, enfatizou.

Levy Nazaré defende que São Tomé e Príncipe necessita de um Estado funcional, de líderes responsáveis e de políticas públicas centradas nas pessoas, capazes de devolver dignidade e confiança à população.

José Bouças