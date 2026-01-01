Presidente da República: futuro exige esforço coletivo e perseverança

No seu discurso de Ano Novo, o Presidente da República, Carlos Vila Nova, destacou as conquistas de 2025, entre elas a consagração de São Tomé e Príncipe como Património Mundial da Biosfera e o reconhecimento do Tchiloli como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Sublinhou, contudo, os desafios económicos e sociais que ainda persistem, lembrando que o futuro se constrói com perseverança.

“2026 exige que levemos adiante os esforços de modernização da administração pública, de promoção das energias renováveis, de valorização do turismo sustentável e de preservação rigorosa do nosso património natural, com ainda maior determinação”, defendeu o Chefe de Estado.

Carlos Vila Nova exigiu que setores como a saúde e a energia recebam atenção prioritária das autoridades, recordando que 2025 foi marcado por uma das mais graves crises energéticas da história recente do país. “Pois não são luxos, mas sim necessidades fundamentais que devem ser continuamente garantidas a todos os cidadãos”, sublinhou.

Reforçou ainda que o desenvolvimento nacional depende do contributo de todos os cidadãos. “O lema para os próximos 50 anos deverá ser trabalho, trabalho e mais trabalho, acompanhado de disciplina e organização. Só assim conseguiremos alcançar os patamares de desenvolvimento que almejamos. Cada um, na sua área, deverá contribuir para um São Tomé e Príncipe melhor para todos.”

O Presidente assinalou, por fim, que 2026 será um ano decisivo, não apenas pelas eleições gerais, mas também pela necessidade de resolução do caso do massacre de quatro civis ocorrido no quartel do exército em 25 de novembro de 2022.

José Bouças