Cooperação China-Namíbia: Netumbo Nandi-Ndaitwah em Pequim para impulsionar os laços

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

A presidente da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, realiza sua primeira visita de Estado à China entre 5 e 11 de julho de 2026. Foi por Guangzhou, a capital da província de Guangdong, que ela começou sua estadia na China. Com esta deslocação pretende abrir um novo capítulo na cooperação bilateral entre a Namíbia e a China.

No menu desta visita figuram o reforço da cooperação nos sectores das minas, das energias renováveis, da agricultura, das infra-estruturas, da inovação digital, da saúde, da manufactura, o hidrogénio verde e o turismo e a transformação industrial dos minerais. Terceiro produtor mundial de urânio, a Namíbia pretende reduzir a exportação dos seus produtos mineiros brutos para passar à transformação local. A este título, o país do Sudoeste Africano pretende apoiar-se na experiência chinesa para alcançar este objectivo fundamental.

A China já desempenha um papel-chave no sector mineiro na Namíbia, através de importantes investimentos. Está disposta a apoiar o estabelecimento de cadeias industriais e a apoiar a transferência de tecnologias. Ambas as partes têm a ambição de transformar minerais críticos como o cobalto, o cobre, as terras raras e o urânio. A Presidente da Namíbia aproveitará a sua estadia para obter bons resultados neste sector tão estratégico para o seu país.

No domínio das energias renováveis, a cooperação entre a China e a Namíbia registou resultados positivos. A central solar fotovoltaica de 100 megawatts construída por duas empresas chinesas é o maior projeto de energia renovável em andamento na Namíbia. A entrada em funcionamento desta central deverá permitir produzir 300 milhões de kWh, o que equivalerá a cerca de um décimo das necessidades locais de electricidade.

No domínio das trocas comerciais, os dois países demonstram igualmente uma vontade comum de as consolidar. A China é o maior parceiro comercial da Namíbia, com um volume de comércio estimado em 2,5 mil milhões de dólares em 2025, um aumento de 10,3% em relação ao ano anterior. Em setembro de 2024, a carne de carneiro e cabra da Namíbia foi autorizada para exportação no mercado chinês. Desde dezembro de 2024, a Namíbia beneficia do tratamento tarifário zero aduaneiro, uma oportunidade para os produtos namibianos terem acesso fácil ao vasto mercado chinês. Só nos primeiros quatro meses de 2026, os fluxos comerciais conheceram um dinamismo com valores estimados em 14,79 bilhões de dólares namibianos, ou cerca de 920 milhões de dólares. A Namíbia importa principalmente produtos manufacturados, máquinas e equipamentos industriais da China.

Na perspectiva de ampliar os eixos de cooperação industrial, uma conferência de alto nível sobre o comércio e o investimento China-Namíbia terá lugar durante a visita de Estado da Sra. Netumbo Nandi-Ndaitwah, segundo a agência APA News. Os empresários chineses e namibianos terão a oportunidade de aprofundar as trocas e abrir novos horizontes de cooperação. Para esta conferência, é preciso acrescentar exposições e encontros B to B que permitirão apresentar os produtos namibianos e atrair investidores.

Ocasionalmente, visitará empresas para avaliar o seu know-how e trocar ideias com as autoridades locais. A cooperação pragmática entre a China e a Namíbia está constantemente a transformar os benefícios dos recursos em motores de desenvolvimento, com os resultados da cooperação em bem-estar popular, dando um novo impulso ao desenvolvimento comum dos dois países. A mensagem central desta visita de Estado é a confiança renovada e a cooperação mutuamente benéfica entre a China e a Namíbia.

(Foto: CMG)