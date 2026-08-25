Governo reconhece desafios dos bombeiros e necessidade de reforma urbanística

A visita do Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Américo Ramos, aos diferentes setores de defesa e segurança enquadra-se na iniciativa das Nações Unidas para a Manutenção da Paz e Prevenção de Conflitos no país.

“Finalmente temos esse instrumento já aprovado e devemos implementá-lo. Daí a necessidade de percorrer todos esses setores, perceber como estão neste momento para podermos avançar com a implementação dessa reforma”, afirmou.

A visita incluiu uma longa paragem na corporação dos bombeiros, instituição que enfrenta inúmeros desafios perante o número crescente de incêndios.

“Eles precisam de ajuda para responder melhor às exigências e às catástrofes que têm acontecido nestes últimos tempos”, sublinhou o Chefe do Governo.

Na luta contra os incêndios, Ramos reconheceu igualmente a necessidade de uma profunda reforma do setor urbanístico.

“Muitas vezes os bombeiros chegam para apagar um incêndio e as condições que encontram no terreno, a localização das infraestruturas, não lhes permite chegar lá”, destacou.

O Primeiro-Ministro defendeu ainda maior sensibilização da população quanto ao tipo de construção e à qualidade dos materiais utilizados.

José Bouças