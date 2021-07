Posser da Costa regressou à Lembá em busca de inspiração com banho de multidão

Candidato apoiado pelo partido MLSTP que governa São Tomé e Príncipe desde 2018, Guilherme Posser da Costa, teve uma recepção fora das suas expectativas, quando visitou o distrito de Lembá na primeira semana da campanha eleitoral. Facto apurado pelo Téla Nón. A máquina partidária do MLSTP em Lembá não estava ainda afinada na primeira semana de campanha eleitoral.

Tudo mudou no dia 12 de Julho, início da segunda e última semana de campanha eleitoral. Posser da Costa regressou ao distrito pelo qual diz ter muito amor. Foi buscar energia e inspiração, para a recta final da campanha presidencial. Desta vez, a máquina de mobilização do MLSTP em Lembá terá desencravado.

Largas centenas de militantes do MLSTP envergando tshirts do partido encheram os bairros do distrito de Lembá, no norte da ilha de São Tomé, principalmente em Neves, a capital do distrito. O cenário de 12 de Julho de 2021 na cidade de Neves, permitiu ao candidato Guilherme Posser dormir descansado.

« Hoje eu vou dormir descansado..», declarou Posser da Costa.

A multidão eufórica na cidade de Neves, prometeu votos ao candidato do MLSTP. A força da militância do MLSTP nas ruas de Neves, levou Posser da Costa, a recordar o poder dos comícios que o MLSTP organizada em Lembá até o ano 1989.

Banho de multidão no norte do país, inspirou o candidato, que definiu “Harmonia e Progresso” como sendo o seu compromisso eleitoral. Prometeu aos jovens de Lembá emprego formação e bolsas de estudo. Acção que segundo Posser da Costa, será desenvolvida por si, como Presidente da República em parceria com o Governo.

O sector da justiça é uma preocupação nacional. Posser da Costa diz ao eleitorado que projecta uma reforma da justiça envolvendo todos os agentes ligados ao sector. Prometeu tudo fazer para que a reforma da justiça traga maior confiança aos cidadãos, e garanta maior segurança aos que querem investir no país.

A maior parte do Governo, está envolvido na campanha eleitoral de Posser da Costa.

O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, tem sido o braço direito de Posser da Costa nas passeatas e nas concentrações com o eleitorado.

Nas suas intervenções na tribuna da campanha eleitoral, o primeiro-ministro incita o eleitorado a votar no candidato do seu partido.

Jorge Bom Jesus sabe que se Posser da Costa fracassar nas urnas do dia 18 de Julho, o seu futuro como Presidente do MLSTP, e consequentemente como Primeiro-ministro pode ficar seriamente ameaçado.

As alas antagónicas no seio do MLSTP ficaram mais tensas, com a presença de vários militantes do partido como candidatos às eleições presidenciais. A cabeça do Presidente Jorge Bom Jesus pode vir a ser solicitada para o sacrifício, em caso da derrota presidencial.

No entanto, na recta final da campanha eleitoral, o MLSTP de Jorge Bom Jesus rugiu em Lembá, em busca de vitória para Posser da Costa nas eleições do próximo domingo.

«Encontro em todos os sítios, uma grande simpatia pela minha candidatura. Senti que este entusiasmo do meu povo não é uma coisa fingida. É uma coisa sincera»… afirmou Posser da Costa na passeata de campanha eleitoral. O candidato diz sempre ao eleitorado, que quer ser Presidente da República para governar com todos e para todos.

Note-se que o partido que apoia Posser da Costa, tem uma grande e tradicional base eleitoral fixa em São Tomé e Príncipe. MLSTP com a sua base eleitoral, e a posição privilegiada que tem no Governo da República, acaba por fazer com que Posser da Costa seja um dos candidatos favoritos ao pleito eleitoral deste domingo.

Abel Veiga