Missão de Observação Eleitoral da CEEAC diz que vai estar atenta a todos os fenómenos

Nagoum Yamassoum(na foto) , antigo primeiro ministro do Chade, é o chefe da missão de observação eleitoral da CEEAC(Comunidade Económica dos Estados da África Central).

Manifestou-se confiante de que nas eleições deste domingo, 18 de Julho, São Tomé e Príncipe vai dar mais um exemplo de maturidade no exercício da democracia.

A missão de observação composta por 15 membros, representa 10 dos 11 países membros da África Central. Segundo Nagoum Yamasso um infelizmente os observadores da CEEAC, não poderão fiscalizar o processo eleitoral na ilha do Príncipe. No entanto, na ilha de São Tomé, Nagoum Yamassoum, garante que os 15 membros da missão de observação eleitoral, farão os possíveis para fiscalizar as eleições na maior parte das assembleias de voto.

Os observadores da África Central dizem que vão seguir a lupa, todos os aspectos, e situações que ocorrerem durante o acto eleitoral, até o anúncio dos resultados provisórios.

O fenómeno de compra de consciência, designado em São Tomé e Príncipe por banho, é uma das irregularidades, que a missão de observação eleitoral da CEEAC, diz não poder perdoar.

O respeito às medidas de prevenção contra a Covid-19, em todas as assembleias de voto, também vai merecer atenção especial da missão internacional de observação eleitoral da CEEAC.

Abel Veiga