“Estamos preocupados com a atitude da CEN…”

Declaração da direcção da campanha de Carlos VIla Nova. Na última madrugada manifestou-se preocupada com o comportamento da Comissão Eleitoral Nacional. «Estamos preocupados com a atitude da Comissão Eleitoral Nacional em não divulgar os dados provisórios dessas eleições ainda hoje…. Contrariando aquilo que é prática em todas as outras eleições…», declarou Américo Ramos, director de campanha e secretário geral do partido ADI.

Segundo o director de campanha, os dados recolhidos pelo candidato apontam para uma vitória clara nas eleições presidenciais de 18 de julho.

Abel Veiga