Candidatura de Carlos Vila Nova diz que a decisão do TC é ilegal e denuncia “Golpe Eleitoral”

A polémica pós-eleitoral em São Tomé e Príncipe evoluiu no último domingo, para o nível mais alto.

Face ao acórdão número 9/2021 do Tribunal Constitucional que foi publicado em pleno domingo, e em primeira mão nas redes sociais, Carlos Vila Nova, o candidato mais votado nas eleições presidenciais de 18 de Julho, através da sua direcção de campanha reagiu de imediato na noite de domingo.

«Este acórdão é ilegal, inconstitucional, não tem força executória, pelo que a Comissão Eleitoral Nacional, não deve executar uma decisão, que não respeita os mandamentos da lei..», referiu Américo Ramos, o director de campanha de Carlos Vila Nova.

O director de campanha de Carlos Vila Nova, detalhou os factos que provam a ilegalidade do acórdão do Tribunal Constitucional. Destacou o facto do Tribunal Constitucional, já ter tomado uma decisão clara sobre o processo eleitoral.

«Na sexta-feira passada, o Tribunal Constitucional reuniu-se e tomou uma decisão pelo colectivo de juízes, no sentido contrário, e que mandava para segunda volta os dois candidatos mais votados, ou seja, Carlos Vila Nova e Posser da Costa…», frisou.

A candidatura de Carlos Vila Nova, diz estar convicta de que a Comissão Eleitoral Nacional, não deve executar a decisão, porque o próprio acórdão demonstra que não há consenso no seio do próprio Tribunal Constitucional, sobre a matéria decidida. Mais grave ainda é o facto de a decisão não ter obtido o quórum necessário. O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe é composto por 5 juízes.

«Como podem notar este acórdão que acaba de sair na rede social, foi decidido sem o necessário quórum ou seja, de pelo menos 3 juízes…», confirmou Américo Ramos.

A candidatura de Carlos Vila Nova, diz ainda que os dois juízes conselheiros que votaram a favor do acórdão são suspeitos. Por isso mesmo, e segundo a lei, não deveriam participar na decisão.

«A candidatura de Carlos Vila Nova introduziu no Tribunal Constitucional, uma suspeição sobre esses dois juízes, quando a lei obriga que eles pronunciassem sobre isto antes de tomar qualquer decisão de fundo…», pontuou.

Pelos factos apresentados, a candidatura de Carlos Vila Nova diz que a decisão tomada por apenas dois juízes do Tribunal Constitucional, no sentido da recontagem de todos os votos das eleições presidenciais de 18 de Julho, conforme recurso interposto pelo candidato Delfim Neves, é prova de um golpe eleitoral.

«Face a tudo isto queremos apelar a todo o povo de São Tomé e Príncipe, e a comunidade internacional para o golpe eleitoral em curso neste momento perpetrado pelo senhor Delfim Neves, o Governo e os senhores Pascoal Daio e Hilário Garrido…», concluiu o director de campanha de Carlos Vila Nova.

O leitor tem acesso na íntegra a declaração do Director de Campanha de Carlos Vila Nova na noite de domingo 25 de Julho – Registo áudio :

Abel Veiga