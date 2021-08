Eleições Presidenciais: 2ª volta só depois do fim do mandato de Evaristo Carvalho

5 de Setembro de 2021, é a data marcada pela Assembleia Nacional para a realização da segunda volta das eleições presidenciais.

A lei excepcional para fixação da data das eleições aprovada pela maioria parlamentar na sessão plenária de terça-feira, rejeitou a proposta da Comissão Eleitoral Nacional, que indicava 29 de Agosto para a realização da segunda volta do escrutínio.

Danilo Santos líder da bancada parlamentar do MLSTP apresentou no plenário a nova data de 5 de Setembro. A maioria parlamentar, justificou a nova proposta com o facto da Comissão Eleitoral Nacional registar atrasos na chegada dos boletins de voto ao país, e também pelo facto de a data de 29 de Agosto, ser extemporânea à lei excepcional que fixa a data das eleições. Segundo Danilo Santos, se fosse confirmado o dia 29 de Agosto, a campanha eleitoral iniciaria antes da publicação da lei que fixa a data das eleições.

Abnilde Oliveira líder da bancada parlamentar da ADI contestou a proposta da maioria parlamentar. Segundo o deputado, o povo quer eleições no dia 29 de Agosto. Para o maior partido da oposição, só a Comissão Eleitoral Nacional poderia apresentar uma nova proposta de data para a segunda volta das eleições presidenciais.

O debate deu lugar à votação em plenário. A data de 29 de Agosto proposta pela Comissão Eleitoral Nacional, foi vencida.

A maioria parlamentar com 28 deputados, composta pelo partido MLSTP e pela Coligação PCD-MDFM-UDD, aprovou a nova data de 5 de Setembro, para realização da segunda volta das eleições presidenciais.

Assim, quando o povo ir às urnas no dia 5 de Setembro, para escolher o novo Presidente da República, o mandato do actual Presidente Evaristo Carvalho, já estará expirado.

Pela primeira vez no regime democrático santomense, o Presidente da República Eleito tomará posse depois de 3 de Setembro.

Abel Veiga