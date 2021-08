Portugal garante materiais para realização da 2ª volta das eleições

Numa nota de imprensa a embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, diz que no quadro do apoio ao processo eleitoral em curso, o país vai receber no dia 21 de Agosto, Sábado, «os materiais de apoio à segunda volta das eleições presidenciais de 2021, incluindo entre outros, os boletins de voto e as actas de apuramento», refere a nota de imprensa.

Segundo a embaixada de Portugal os materiais chegam a São Tomé no voo deste fim-de-semana da companhia aérea STP-Airways.

«Os referidos materiais foram adquiridos pela cooperação portuguesa através do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP, em resposta ao pedido apresentado pelas autoridades santomenses, e constitui um apoio tradicional aos processos eleitorais em São Tomé e Príncipe», reforça a embaixada de Portugal.

Para além de materiais de apoio ao processo eleitoral, Portugal vai colocar a disposição de São Tomé e Príncipe, uma missão de assessoria técnica da administração eleitoral do ministério da administração interna. «Com o objectivo de apoiar a Comissão Eleitoral Nacional no escrutínio e apuramento dos resultados», precisa a nota de imprensa.

A embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, fecha a sua nota de imprensa, com a informação segundo a qual, os boletins de voto e as actas para exercício do direito de voto na diáspora, mais concretamente na Europa, já foram entregues na Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal.

Abel Veiga