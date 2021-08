Posser em Mé-Zochi anuncia mais apoio político para sua campanha eleitoral   

«Não é por acaso que o meu lema é harmonia e progresso…», afirmou Guilherme Posser da Costa, em acção de campanha eleitoral nas localidades do distrito de Mé-Zochi.

Apoiado pelo partido MLSTP, o candidato aproveitou o último sábado para fazer uma forte investida de caça ao voto nas regiões que compõem a espinha dorsal do distrito de Mé-Zochi. A caravana eleitoral, pôs-se em marcha na Praia Melão, que é a fronteira do distrito de Mé-Zochi com o distrito de Água Grande.

Vila de Bombom, Riba Mato, Folha Fede, Cangá, e a roça Milagrosa, foram escalas importantes no percurso pelas regiões do distrito que tem sido determinante nas eleições em São Tomé e Príncipe, Mé-Zochi.

A mensagem de harmonia foi transmitida ao eleitorado. «Harmonia não é só social, mas sobretudo harmonia entre os diferentes órgãos de soberania…», frisou Guilherme Posser da Costa.

Advogado de profissão, Posser da Costa, disse ao eleitorado das localidades de Mé-Zochi, que o primado da lei deve prevalecer no país.

«O perfil do candidato conta. Por mais que queiram manchar a minha imagem, todos os santomenses sabem que sou um cidadão honesto. Um patriota, um nacionalista. Sempre estive aqui no país e ao lado do país. Sou aquele que não foge à justiça. Se errei submeto-me a justiça, porque o primado da lei deve prevalecer no país», pontuou.

Guilherme Posser da Costa que arrecadou pouco mais de 20% dos votos expressos nas urnas nas eleições de 18 de Julho passado manifesta maior confiança, para esta segunda volta das eleições presidenciais marcada para 5 de Setembro.

«A falange de apoio tem aumentado, e o apoio que recebi nos últimos dias dos outros candidatos, prova inequivocamente que uma grande maioria do povo santomense está em torno da minha candidatura, porque acredita em mim», declarou Posser da Costa.

No contacto com as populações das localidades de Mé-Zochi, anunciou que Delfim Neves, o terceiro candidato mais votado na primeira volta das eleições, «está comigo».

Mas não só. Outros candidatos derrotados na primeira volta das eleições presidenciais, também foram citados como seus apoiantes na disputa da segunda volta. «Maria das Neves está comigo, Victor Monteiro está comigo, Aurélio Martins está comigo…», frisou, Guilherme Posser da Costa.

O candidato apoiado pelo MLSTP, e os demais partidos que formam a coligação que governa o país, decidiram acelerar as suas acções de campanha, para ficar em primeiro lugar nas urnas do dia 5 de Setembro.

Abel Veiga