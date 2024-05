Novo libro de Gerhard Seibert retrata as diferentes etapas da história de STP

The Wealth of History of the Small African Twin-Island State São Tomé and Principe é o título do novo livro do pesquisador e académico Gerhard Seibert.

A obra que acaba de ser apresentada em S.Tomé e Príncipe retrata as diferentes etapas da história destas duas ilhas do equador.

A coletânea resulta da atualização de vários artigos que Gerhard Seibert, académico e pesquisador holandês tem publicado ao longo de mais de vinte anos sobre S. Tomé e Príncipe.

«Este livro não é uma história completa de quinhentos e tal anos da história de S.Tomé e Príncipe, mas, são certos períodos e certos episódios da sua história que eu considero importante e relevante».

O autor percorre com as diferentes etapas da história destas duas ilhas do meio do mundo.

«Há uma abordagem da chamada primeira colonização de S. Tomé e Príncipe no século XVI e, no meio disso, há um capítulo sobre a resistência dos escravizados das antigas fazendas da cana do açúcar em S. Tomé, também no século XVI. Aí, eu falo da famosa revolta do Rei Amador em 1595, também falo de “auto-libertação” dos escravizados da fazenda do açúcar, esta população dos chamados fujões, ou seja, escravos fugidos que mais tarde seriam conhecidos por angolares» – destacou o autor.

A obra de mais de 180 páginas foi escrita e publicada em inglês.

«Este livro é resultado de um convite que me foi feito por uma editora britânica. Convidaram-me para fazer este livro, naturalmente, em inglês. Aceitei o desafio também com a ideia de ser uma oportunidade de dar um contributo à divulgação de S. Tomé e Príncipe e da sua história para o mundo fora do universo que fala português» -ressaltou Seibert.

Gerhard Seibert não descarta a possibilidade de tradução e publicação na língua portuguesa. A apresentação de The Wealth of History of the Small African Twin Island State São Tomé and Príncipe aconteceu na Cacau, a casa das artes, criação, ambiente e utopias, na capital santomense.

