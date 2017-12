Juiz Silva Cravid apresenta queixa-crime contra o seu assessor

É a notícia de abertura do Telejornal de sábado da TVS. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, Manuel Silva Gomes Cravid interpôs na sexta – feira uma queixa crime, junto ao Ministério Público, contra o seu assessor Justino Veiga, por tentativa de corrupção.

Segundo ainda a notícia da Televisão os cidadãos são-tomenses, Delfim Neves e Osvaldo Vaz, estarão alegadamente implicados com o assessor do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na tentativa de corrupção.

Uma tentativa de corrupção que segundo ainda a notícia divulgada pela imprensa do Governo, está ligada a cervejeira Rosema.

Abel Veiga