Empresário “Nino” exige punição para os corruptos

O Administrador da Cervejeira Rosema garantiu estar na posse de uma gravação em que Justino Veiga, o então assessor do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, diz que « recebeu dinheiro das mãos do senhor Delfim Neves e quem deu ao senhor Delfim dinheiro é o senhor Osvaldo Vaz»,

O empresário confirma que «eu tenho a gravação».

O empresário “ Nino” considera que existem corruptos e que devem ser de facto punidos.

O empresário alertou também para o facto do caso não poder ser branqueado.

Toda a situação de corrupção denunciada pelo empresário “Nino Monteiro”, com relação à tentativa de corrupção no Supremo Tribunal de Justiça, tem a ver com a Cervejeira Rosema.

A unidade de produção de cervejas, passou para as mãos, ou melhor, para a administração de Nino Monteiro, entre os anos 2009 e 2010. Mas o litígio com o proprietário original da fábrica persisitiu durante todo o tempo.

É a maior fonte de receitas da região norte da ilha de São Tomé, e no momento actual parece ser do país inteiro, tendo em conta a distribuição de renda que tem gerado no seio da classe política falida ou em fase de falência, dirigentes do Estado e também na sociedade em geral.

A Rosema é uma história longa que o Téla Nón tem uma boa parte dos registos. A recapitulação da história a ser feita pelo Jornal nos próximos dias, irá certamente permitir ao leitor entender o presente, as ligações, as estratégias, e em que fases da sua história atribulada, houve ou não corruptos e corrupção.

Abel Veiga