Busca e detenção na última noite

Agentes da Polícia de Investigação Criminal, apoiados por forças de defesa e segurança devidamente uniformizados, irromperam na noite de segunda – feira nas instalações da Universidade Lusíadas de São Tomé, para executar a ordem de busca e detenção emitida pelo Ministério Público, contra Justino Veiga.

A detenção ocorreu depois das 20 :30 de segunda – feira e durante a actividade laboral. Pois o homem que o Ministério Público mandou buscar e deter na última noite, é professor de direito na Universidade Lusíadas de São Tomé.

A operação para buscar e deter, o homem que talvez se transformou no mais perigoso corrupto do país, não provocou o espectáculo programado pelos seus mandantes.

Talvez porque os agentes da polícia que estavam na operação conhecem o crime, os criminosos alguns impunes de São Tomé e Príncipe, e sobretudo os que fogem da justiça como Diabo foge da Cruz de Cristo, decidiram esperar que Justino Veiga terminasse de dar as aulas para depois o interpelar e deter.

Em respeito à dignidade do ex-ministro da justiça, ex-Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional, ex-assessor do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e professor de Direito, os agentes aguardaram até a conclusão das aulas na universidade, e procuraram de forma mais discreta possível conduzir o cidadão para as instalações da Polícia de Investigação Criminal.

A detenção exigida pelo Ministério Público ficou assim concluída. No mesmo momento da detenção nas instalações da PIC, o Ministro da Defesa e da Administração Interna Arlindo Ramos, no seu jeep Preto, passou a galope pela rua que liga as instalações da PIC e a Igreja da Conceição ao mercado municipal. Confirmação de facto.

Antes do anoitecer, por volta das 14 horas a Ministra da Justiça Ilza Amado Vaz tinha-se reunido com o Procurador Geral da República Frederique Samba.

Justino Veiga foi denunciado na passada sexta feira pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravid, por crime de tentativa de corrupção.

No entanto o Téla Nón apurou que na noite de segunda – feira quando o Ministério Público decidiu deter o cidadão, o mesmo terá sido confrontado com a acusação de prática de crime de branqueamento de capital.

O cidadão detido na noite de segunda – feira enquanto dava aulas na Universidade Lusíadas de São Tomé, deve ser presente esta terça – feira ao Ministério Público.

Abel Veiga