Em 12 de dezembro, dia em que o Acordo de Paris completa seu segundo aniversário, “A luta contra as alterações climáticas regressa a Paris“, nas palavras de Laurence Tubiana, ex-embaixadora francesa do clima e uma das arquitetas-chave do acordo. Vários anúncios financeiros foram feitos ontem e hoje no One Planet Summit, liderado pelo presidente francês Emmanuel Macron com o objetivo impulsionar a implementação do Acordo. Além das informações abaixo, com seis dos principais anúncios, você pode obter mais informações em tempo real sobre esse evento no blog do think tank E3G: https://medium.com/@E3G/one-planet-summit-live-blog-fd1bc1242d49

O Banco Mundial fez uma série de anúncios, entre eles o fim do financiamento à cadeia upstream do petróleo, ou seja, a parte da cadeia produtiva que antecede o refino, abrangendo desta forma as atividades de exploração, desenvolvimento, produção e transporte para beneficiamento. Como o Senado Federal deverá votar esta semana a MP795, que concede um trilhão em subsídios fiscais às petroleiras, este anúncio é especialmente relevante, já que sinaliza como a falta de atenção às renováveis no Brasil está colocando o país na contramão da atual tendência de transição do mercado global de energia.

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/12/world-bank-group-announcements-at-one-planet-summit?CID=ECR_TT_worldbank_EN_EXT_OnePlanet

Lançamento da Climate Action 100+: esta iniciativa de cinco anos liderada por investidores para engajar os maiores emissores corporativos de gases de efeito estufa do mundo para melhorar a governança sobre mudanças climáticas, reduzir as emissões e fortalecer as divulgações financeiras relacionadas ao clima. Até à data,225 investidores com mais de US $ 26,3 trilhõesem ativos sob administração assinaram a iniciativa. A lista completa está no final desta mensagem. A iniciativa destina-se a implementar o compromisso dos investidores estabelecido pela primeira vez na Declaração Global de Investidores sobre Mudanças Climáticas nos meses que antecederam a adoção do histórico Acordo de Paris em 2015. Para qualquer dúvida, entre em contato com Hannah Pearce no IIGCC hpearce@iigcc.org / +44 7867 360 273 Anúncio de Mike Bloomberg e do presidente do Conselho de Estabilidade Financeira, Mark Carney, sobre o crescente apoio da comunidade empresarial para a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). 237 empresas com uma capitalização de mercado combinada de mais de US $ 6,3 trilhões vão expressar publicamente seu compromisso de apoiar o TCFD. Isso inclui mais de 150 empresas financeiras, responsáveis ​​por ativos de mais de US $ 81,7 trilhões.O apoio ao TCFD mais do que duplicou nos cinco meses desde a publicação do relatório de recomendações em junho deste ano. Materiais disponíveis:

Comunicado de imprensa (abaixo, em português)

Apoios ao TCFD até o One Planet Summit/dez 2017

Aspas repercutindo o anúncio

No campo filantrópico, um dos principais anúncios foi a dotação de USD 600 milhões da Fundação Hewlett para ações climáticas. Press release em português ao final desta mensagem. Em mais um indicativo de que os combustíveis fósseis enfrentarão cada vez mais dificuldades, a seguradora francesa AXA anunciou que está acelerando seu compromisso de lutar contra as mudanças climáticas com 3 medidas-chave (veja o comunicado de imprensa aqui):

* Mais de 3 bilhões de euros de desinvestimentos adicionais de produtores de energia com uso intensivo de carbono (carvão e areias betuminosas) – em comparação com os cerca de US $ 500 milhões em 2015, quando a AXA desinvestiu de empresas que realizam mais de 50% de sua atividade no carvão).

* Eliminação progressiva da cobertura de seguros para novos projetos de carvão e areias betuminosas.

* Objetivo de investimentos verdes agora é multiplicado por 4 para 12 bilhões de euros até 2020; duas vezes maior que a recente recomendação da negociadora-chefe da COP21, Christiana Figueres.

Uma aliança de 54 empresas globais de todos os continentes e de uma ampla gama de indústrias divulgaram um apelo conjunto para uma ação climática mais ambiciosa. As empresas que assinam a declaração – que inclui a brasileira Natura – representam mais de 1,9 milhões de funcionários em todo o mundo e receitas totais de mais de 676 bilhões de euros, o equivalente a um quarto do PIB da França e mais de duas vezes do PIB da Dinamarca. Press release em inglês anexo a esta mensagem.

Abs,

Silvia Dias e Rita Silva

# # # # #

Mike Bloomberg e o presidente da FSB, Mark Carney, anunciam apoio crescente ao TCFD no aniversário de dois anos do Acordo de Paris

Duzentos e trinta e sete empresas, com uma capitalização de mercado combinada de mais de US $ 6,3 trilhões, comprometeu-se publicamente a apoiar a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). Isso inclui mais de 150 empresas financeiras, responsáveis ​​por ativos de mais de US $ 81,7 trilhões. O TCFD anunciou o crescente apoio na One Planet Summit organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron, em comemoração ao aniversário de dois anos do Acordo de Paris.

A Força Tarefa, liderada por Michael R. Bloomberg e criada pelo Financial Stability Board (FSB), presidida pelo governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, desenvolveu recomendações voluntárias sobre informações relacionadas ao clima que as empresas devem divulgar para ajudar os investidores, credores, e outros tomam decisões financeiras sólidas.

As empresas e organizações que apoiam o TCFD, que mais que dobraram em número nos cinco meses desde que as recomendações foram publicadas em junho de 2017, abrangem todo o capital e a cadeia de investimentos – de empresas que emitem ações e dívidas até as maiores agências de rating de crédito para bolsas de valores e, finalmente, para os investidores que compram as ações e a dívida. [1]

As empresas de apoio representam uma ampla gama de setores econômicos, incluindo construção, bens de consumo, energia, metais e mineração e transporte, com corporações sediadas em 29 países. Além disso, governos nacionais, mais de uma dúzia de organizações contábeis e as maiores empresas de consultoria de procuração expressaram apoio às recomendações do TCFD.

Há uma crescente demanda de transparência sobre os riscos e oportunidades relacionados com o clima por parte dos investidores e as recomendações da Força-tarefa fornecem uma estrutura para as empresas responderem. A adoção pelas empresas das recomendações do TCFD é um importante passo adiante para ajudar os mercados financeiros a avaliar os riscos e oportunidades relacionados ao clima corretamente e garantir uma transição suave para uma economia com baixas emissões de carbono, o que é fundamental para cumprir o Acordo de Paris.

Michael R. Bloomberg, presidente da Força Tarefa, comentou: “A mudança climática apresenta riscos e oportunidades econômicas, mas agora as empresas não possuem os dados de que precisam para medir com precisão os riscos e avaliar as oportunidades. Isso os impede de tomar medidas de proteção e identificação de investimentos sustentáveis ​​que poderiam ter retornos fortes. As recomendações da Força-tarefa ajudarão a mudar isso ao capacitar as empresas para medir e reportar riscos de uma forma mais padronizada. A resposta de empresas e investidores em todo o mundo tem sido incrivelmente positiva e esperamos que muitos outros se juntem à iniciativa. ”

O presidente do FSB, Mark Carney, disse:” Os mercados precisam da informação certa para aproveitar as oportunidades e mitigar os riscos que estão sendo criados pela transição para uma economia de baixo carbono. Congratulo-me com o fato de que 237 empresas globais, desde gigantes de bens de consumo até empresas de petróleo e gás, com uma capitalização de mercado de mais de US $ 6,3 trilhões, apoiem as recomendações do TCFD para divulgações financeiras voluntárias relacionadas ao clima. Isso inclui 20 dos 30 bancos globalmente importantes sistemicamente, oito dos dez dos maiores gestores de ativos e muitas das principais companhias de seguros e fundos de pensão, responsáveis ​​por ativos de mais de US $ 81,7 trilhões. Esta solução, do mercado e do mercado, está realmente entrando no mainstream. No próximo ano, os emissores começarão a implantar o quadro TCFD e, através da colaboração e do envolvimento com os provedores de capital, juntos começarão a divulgar mais eficientemente informações úteis para a decisão. Nessa época, no próximo ano, e a tempo da Cúpula do G20 argentino, a Força-Tarefa informará sobre a experiência de implementação, incluindo exemplos de boas práticas para apoiar e promover uma adoção mais ampla “, acrescentou Carney.

O Presidente do Grupo HSBC Holdings Mark Tucker afirmou: “A divulgação de alta qualidade é essencial para focar a finança e os mercados na transição para uma economia de baixo carbono. O TCFD oferece a perspectiva de um quadro abrangente de divulgação. O desafio e a oportunidade agora é colocar a teoria em prática e implementar as recomendações do TCFD de forma consistente e sustentável em todos os países e setores “.

Feike Sijbesma, CEO da Royal DSM, disse:” A DSM continua a manter o compromisso com a ação climática arrojada: precisamos investir para o futuro ao mesmo tempo em que tornamos nossos negócios seguros para esse futuro. Agora é o momento certo para assegurar uma transição acelerada mas ordenada para uma economia de baixo carbono. Um diálogo bem informado entre os negócios e os investidores, conforme recomendado pela Task Force, certamente ajudará a facilitar isso. ”

A Força Tarefa também anunciou hoje que lançará uma plataforma baseada na web para apoiar melhor as empresas interessadas em implementar suas recomendações. O novo “TCFD Knowledge Hub” fornecerá ferramentas e outros recursos de implementação, bem como referências e links para outras estruturas de divulgação relacionadas ao clima que incorporaram as recomendações do TCFD. O centro de conhecimento entrará em operação no primeiro trimestre de 2018 e estará disponível em www.tcfdhub.org.

A lista completa de empresas e organizações que apoiam o trabalho da Força Tarefa pode ser vista aqui e as aspas de apoio estãoaqui.

Para informações adicionais, entre em contato com: Veronika Henze +1.446.324.1596vhenze@bloomberg.net

Sobre a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima: em 4 de dezembro de 2015, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) estabeleceu a ForçaTarefa liderada pelo setor sobre Divulgação Financeira Relacionada ao Clima (TCFD) com Michael R. Bloomberg como Presidente, quatro Vice-Presidentes e 32 membros no total. A TCFD foi encarregada de desenvolver divulgações de riscos financeiros voluntárias e consistentes relacionadas ao clima para uso das empresas no fornecimento de informações aos credores, seguradoras, investidores e outras partes interessadas, que foram publicados no relatório final de recomendações TCFD em 29 de junho de 2017. Mais informações sobre a TCFD podem ser encontradas em www.fsb-tcfd.org.

###

[1] Além da declaração de apoio da Força-Tarefa, empresas e organizações expressaram apoio às recomendações do TCFD por meio de outras iniciativas e organizações, incluindo A4S – Accounting for Sustainability, the AIGCC, CDP, Ceres, IGCC, IIGCC and PRI combined, UNEP-FI, We Mean Business e o Fórum Econômico Mundial.

LISTA DAS EMPRESAS QUE ADERIRAM AO CLIMATE ACTION 100+

A.P. Moller – Maersk

Airbus Group

American Electric Power Company, Inc.

Anglo American

Anhui Conch Cement

ArcelorMittal

BASF SE

Bayer AG

Berkshire Hathaway

BHP Billiton

Boeing Company

BP

Canadian Natural Resources Limited

Caterpillar Inc.

Centrica

Chevron Corporation

China Petroleum & Chemical Corporation

China Shenhua Energy

CNOOC

Coal India

ConocoPhillips

Cummins Inc.

Daikin Industries, Ltd.

Duke Energy Corporation

E.ON SE

Ecopetrol Sa

EDF

ENEL SpA

ENGIE

Eni SpA

Exelon Corporation

Exxon Mobil Corporation

Fiat Chrysler Automobiles NV

Ford Motor Company

Formosa Petrochemical

Gas Natural SDG SA

General Electric Company

General Motors Company

Glencore plc

Hitachi, Ltd.

Hon Hai Precision Industry

Honda Motor Company

Imperial Oil

Ingersoll-Rand Co. Ltd.

International Paper Company

JX Holdings, Inc

Koninklijke Philips NV

Korea Electric Power Corp

LafargeHolcim Ltd

Lockheed Martin Corporation

Lukoil OAO

LyondellBasell Industries Cl A

Marathon Petroleum

Martin Marietta Materials, Inc.

MMC Norilsk Nickel OSJC

Nestlé

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation

Nissan Motor Co., Ltd.

NTPC Ltd

Oil & Natural Gas

OMV AG

PACCAR Inc

Panasonic Corporation

PepsiCo, Inc.

PETROCHINA Company Limited

Petróleo Brasileiro SA – Petrobras

Phillips 66

PJSC Gazprom

POSCO

Procter & Gamble Company

PTT

Reliance Industries

Repsol

Rio Tinto

Rolls-Royce

Rosneft Oil Company

Royal Dutch Shell

Saic Motor Corporation

Sasol Limited

Siemens AG

SK Innovation Co Ltd

Southern Copper Corporation

Statoil ASA

Suncor Energy Inc.

Suzuki Motor Corporation

Teck Resources Limited

Tesoro Corporation

The Dow Chemical Company

The Southern Company

thyssenkrupp AG

Toray Industries, Inc.

Total

Toyota Motor Corporation

United Technologies Corporation

Vale

Valero Energy Corporation

Vedanta Ltd

Volkswagen AG

Volvo

Wesfarmers

# # # # # #

William and Flora Hewlett Foundation anuncia US$ 600 milhões de compromisso filantrópico com as mudanças climáticas

A William and Flora Hewlett Foundation anunciou que vai doar US$ 600 milhões em um período de cinco anos, de 2018 a 2023, para organizações sem fins lucrativos que trabalham globalmente para resolver as mudanças climáticas. A promessa vem na semana do encontro promovido pelo presidente francês Emmanuel Macron com líderes globais do governo, negócios e setor filantrópico, que tem como um de seus objetivos conseguir financiamento público e privado para o esforço mundial para a implementação do acordo de Paris. A Fundação Hewlett planeja participar desta Cúpula e em esforços para aumentar o financiamento beneficente para soluções climáticas globalmente.

A Fundação Hewlett, uma fundação filantrópica privada não partidária fundada por Bill Hewlett, o lendário engenheiro e empresário do Vale do Silício, também concentrou seus recursos na melhoria da educação, alivio da pobreza global, apoio às artes cênicas e preservação do meio ambiente no Oeste da América do Norte. Este compromisso com clima é o maior financiamento feito na história de 51 anos da fundação e representa um aumento de 20% em suas doações filantrópicas relacionadas ao clima.

“Um grande número de pessoas já sofrem com as mudanças climáticas em inundações sem precedentes, supertempestades, secas, fome, incêndios florestais e doenças transmitidas por pragas – e isso é apenas uma fração do que nossos filhos e netos sofrerão se não conseguirmos controlar o clima”, disse o presidente da William and Flora Hewlett Foundation, Larry Kramer. “O mundo fez progressos incríveis nos últimos anos, de formas que tanto mitigam o aquecimento como geram novas oportunidades econômicas. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. A William and Flora Hewlett Foundation orgulha-se de aumentar seu compromisso com a criação de um sistema de energia limpa e exortamos todos os líderes – seja na filantropia, nas empresas ou no governo – a adotar esse desafio e aumentar seus próprios compromissos para resolver as mudanças climáticas. Todos devem encontrar seu papel na solução – nosso futuro depende disso “.

Jonathan Pershing, Diretor do Programa de Meio Ambiente da Fundação Hewlett e ex-Enviado Especial dos EUA para Mudanças Climáticas, acrescentou: “Nossa capacidade de enfrentar o desafio climático com engenhosidade, inovação e empreendimento determinará a segurança, saúde e meios de subsistência de todo o mundo. Exortamos outros filantropos e líderes globais a participar do nosso compromisso de fazer mais sobre as mudanças climáticas. Também estamos desafiando todos os líderes a pensar a longo prazo e a tomar decisões voltadas para o futuro para apoiar transformações de energia duradouras e estamos ansiosos para usar nossos próprios fundos beneficentes para ajudar a catalisar as mudanças globais necessárias para resolver esse problema urgente. Não há dúvida de que o mundo tem a tecnologia e a capacidade de resolver esse problema; o que precisamos é maior compromisso e determinação “.

As doações filantrópicas da Fundação Hewlett apoiarão organizações não-partidárias e sem fins lucrativos que trabalham em sistemas de energia de transição dos combustíveis fósseis para energias renováveis, com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global para bem abaixo de 2 graus Celsius até 2050 e evitar um sofrimento humano sem precedentes e generalizado. As doações da fundação serão focadas nos maiores países e regiões emissores do mundo: os Estados Unidos, a China, a Índia e a Europa, apoiando organizações que realizam pesquisa científica e análise de políticas, oferecendo aos formuladores de políticas os tão necessários conhecimentos técnicos em sistemas e transições de energia, advogando em nome de uma ampla gama de comunidades e eleitores, promovendo parcerias público-privadas para atingir os objetivos nacionais e estaduais de energia limpa e convocando líderes através de redes de melhores práticas e compartilhamento de habilidades nessas geografias. A fundação também procurará apoiar organizações que estão integrando soluções em todos os setores para superar nossos desafios energéticos de longo prazo, bem como organizações que promovam parcerias público-privadas para financiar sistemas de energia limpa e incentivando o investimento privado para a implantação comercial de novas tecnologias viáveis.

Sobre a William and Flora Hewlett Foundation:

A William and Flora Hewlett Foundation é uma fundação filantrópica privada, não partidária, que avança ideias e apoia instituições para promover um mundo melhor. Por mais de 50 anos, a fundação apoiou os esforços para promover a educação para todos, preservar o meio ambiente, melhorar vidas e meios de subsistência nos países em desenvolvimento, promover a saúde e o bem-estar econômico das mulheres, apoiar artes performáticas vibrantes, fortalecer as comunidades da Área da Baía, na California, e tornar o setor de filantropia mais efetivo. Para saber mais: www.hewlett.org.

Área de anexos