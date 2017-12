Assalto obrigou estudante são-tomense no Brasil a pular do II andar do prédio

A Reitoria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) recebeu com preocupação a notícia do acidente que ocorreu com uma de suas estudantes santomenses, do curso de Bacharelado em Humanidades, na noite do último sábado (16). Em decorrência de um assalto dentro das instalações do Complexo Abolição, estrutura residencial onde a estudante mora, no centro de Redenção/CE, a jovem teve pertences levados e, diante do pânico, pulou do segundo andar do prédio. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza/CE, onde se encontra internada na enfermaria, sendo acompanhada por uma amiga.

A estudante teve fratura em ambos os calcanhares e outras escoriações pelo corpo e será submetida a uma neurocirurgia para estabilização da coluna vertebral. Seu quadro é estável e ela já não apresenta dor.

Desde os primeiros instantes a jovem vem recebendo apoio da professora do Instituto de Humanidades e Letras, Artemisa Candé, e de outros docentes. O reitor da Unilab, Anastácio de Queiroz Sousa, que é médico, tem acompanhado o fato de perto, tendo estado no hospital desde os primeiros encaminhamentos e em visita ontem e hoje, quando também conversou com a equipe médica.

