PIC – “Cocaína é uma realidade em STP”

O Director da Polícia de Investigação Criminal Suleyman Tenjua chamou a atenção de toda a sociedade são-tomense, para o anúncio que ia fazer. « A cocaína é uma realidade cá no nosso país. Ela entra no nosso país», declarou o Director da PIC.

Uma declaração para que todos saibam de forma oficial, que o arquipélago está na rota do tráfico internacional de droga. Confirmação evidente do facto, é a maior apreensão de Cocaína feita pela PIC no país. Tudo aconteceu entre os dias 30 de Dezembro e 1 de Janeiro de 2018.

Numa operação de investigação que demorou 7 meses, a Polícia de Investigação Criminal, conseguiu no dia 30 de Dezembro de 2017, capturar duas mulas, ou seja, duas pessoas que transportavam cocaína pura nos intestinos.

Uma mulher de nacionalidade Equatoriana(nascida no Equador), mas residente no Brasil, apanhou um voo a partir do Brasil, com escala em Portugal de onde seguiu viagem para São Tomé no voo da TAP. Tinha os intestinos cheios de cápsulas de cocaína e também um maço de cocaína inserido na vagina.

Outro traficante é cidadão são-tomense. Segundo a PIC, o cidadão nacional em causa, viajou rumo ao Brasil, onde recebeu e ingeriu a mercadoria, tendo seguido viagem de regresso a São Tomé. Segundo a PIC, as duas mulas não sabiam da existência da outra. Mas estavam no mesmo avião, voando para o mesmo destino, e nos intestinos tinham o mesmo produto para entrega em São Tomé.

Quando o avião da TAP aterrou em São Tomé, no final da tarde de 30 de Dezembro de 2017, as duas mulas entraram no espaço aeroportuário. Segundo Avelino Espírito Santo, chefe da divisão anti-droga da PIC, a mulher, cidadã do Equador foi ter ao chefe da operação em São Tomé, que por sinal é um cidadão nigeriano, residente no país há cerca de 12 anos.

Outra mula, no caso o cidadão são-tomense, foi interpelado pela polícia como se fosse membro da rede de tráfico, o mesmo aconteceu com a cidadã do Equador e com o responsável em terra, o tal cidadão nigeriano.

Os três foram surpreendidos pela polícia. « A polícia interveio como se fosse um traficante que iria receber a encomenda. Só depois de detidos é que deram conta que estavam sob controlo da polícia», explicou o Director da PIC.

Segundo o director, Suleyman Tenjua, estando sob controlo da polícia a primeira preocupação foi de garantir a saúde física das duas mulas, e de seguida accionar mecanismos para a apreensão da cocaína que tinham nos intestinos e no órgão genital feminino. « Foram conduzidos ao hospital central, e através da radiografia confirmou-se a existência de 121 cápsulas de cocaína nos intestinos, e uma outra cápsula veio no órgão genital da senhora do Equador», detalhou o director da PIC.

Por sua vez, o inspector chefe da brigada anti-droga da PIC, esclareceu que a cidadã do Equador, já esteve em São Tomé no ano 2015. « Já veio para cá em 2015. Veio como turista para avaliar a situação operacional de São Tomé e Príncipe, para se penetrar», assegurou o inspector Avelino Espírito Santo.

Terreno devidamente estudado, operação de transporte e distribuição assegurada, a rede de tráfico internacional de droga opera em São Tomé e Príncipe, mas sob olhar atento da PIC, que durante 7 meses foi seguindo todos os passos da rede. « Essa é a prova clara de que estamos preparados para o que der e vier. Foram 4 dias sem dormir e envolvendo 12 agentes. Todos ficamos longe da nossa família na festa de passagem do ano. Passamos as festas aqui, num trabalho de equipa», afirmou Suleyman Tenjua.

Era preciso garantir boa saúde dos traficantes detidos. Era preciso esperar que eles expulsassem do intestinos as dezenas de cápsulas contendo cocaína. O Director da PIC expressou orgulho nos seus homens. Orgulho de pertencer a uma polícia, onde a força de vontade supera dificuldades enormes. «Com força de vontade, apesar das dificuldades de meios, trabalhamos e apresentamos o resultado. Quero parabenizar a PIC e a todos os homens envolvidos nesta operação», sublinhou o Director.

Cocaína entrou em São Tomé e Príncipe, mas a PIC garante que não vai ficar nas ilhas. « A cocaína é uma realidade cá no nosso país. Entra no nosso país, mas não vai ficar», assegurou Suleyman Tenjua.

As investigações em curso prova que São Tomé e Príncipe é para já o ponto de transbordo ou de passagem da droga pesada. O consumo da coca ainda não é lucrativa no arquipélago. « A cocaína não foi trazida para ser utilizada em São Tomé. Segundo a nossa investigação a cocaína apreendida seria enviada para a Nigéria e para os Camarões através de outras mulas, que iriam entrar em acção a partir de São Tomé. As novas mulas seriam contratadas aqui, ou viriam dos referidos países para executar a operação», pontuou.

Segundo a PIC são cerca de 2 quilos de cocaína pura que foram apreendidos. Nos últimos 3 anos a PIC tem feito apreensões de pequenas quantidades de cocaína entre traficantes de passagem por São Tomé. Esta foi a maior apreensão, e Segundo a polícia indicia o aumento do trafico da droga no país.

O cidadão nigeriano que aguardava as duas mulas no aeroporto de São Tomé, criou uma empresa de comércio de cimento em São Tomé. A polícia acredita que o negócio que o cidadão nigeriano movimenta no país há cerca de 12 anos, foi sempre alimentado pelo trafico de drogas.

A polícia admite que as investigações em curso podem levantar o véu sobre a rede de lavagem de capital, no mercado nacional, através do trafico de estupefacientes.

Abel Veiga