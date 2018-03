Assalto ao Supremo Tribunal para roubar cocaína

O edifício do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe foi assaltado na madrugada da última segunda – feira. Diversas fontes na capital São Tomé confirmaram que o cofre do Supremo Tribunal de Justiça, foi o principal alvo dos assaltantes.

O cofre de segurança, guardava 58 capsulas de cocaína que foram apreendidas há cerca de uma semana pela polícia de investigação criminal. Um cidadão da Guiné Bissau oriundo do Brasil, fez escala em São Tomé e transportava capsulas de cocaína. Acabou por ser detido pela polícia de investigação criminal no aeroporto internacional de São Tomé.

A Polícia de Investigação Criminal encaminhou o processo e as capsulas de cocaína para os Tribunais. A droga foi guardada no cofre do Supremo Tribunal de Justiça,

Na madrugada da última segunda feira, o edifício que alberga o órgão de soberania Tribunais, foi assaltado. Quase tudo ficou intacto, menos o cofre de segurança. 58 capsulas de cocaína foram retiradas do cofre. 58 capsulas de farinha de trigo, foram colocadas no cofre em substituição da droga, relatam fontes em São Tomé.

Segundo relatos, a Polícia de Investigação Criminal está no encalce dos assaltantes.

Note-se que em Janeiro último o Director Geral da Polícia de Investigação Criminal Suleyman Tenjua, anunciou ao país e ao mundo que a «Cocaína é uma realidade em São Tomé e Príncipe».

Na altura o chefe da PIC, apresentou a imprensa dezenas de capsulas de cocaína apreendidas após intercepção de duas mulas(pessoas que transportam droga nos intestinos), no aeroporto internacional de São Tomé. As capsulas apreendidas na altura equivaliam a 2 quilos de cocaína. O produto apreendido em Janeiro foi também encaminhado pela PIC para os Tribunais.

Em Janeiro a Direcão da PIC garantiu que desde 2015, que a intercepção pela polícia de traficantes de cocaína e de outras drogas tornou-se mais constante no país.

Segundo a Direcção da Polícia de Investigação Criminal, trafico de droga pesada já é realidade em São Tomé e Príncipe.

Outro facto insólito, na história do país, ou seja, pela primeira vez nos últimos 40 anos, é o assalto a casa da justiça para se roubar a droga apreendida pela polícia.

No país onde o governo formou e aumentou o número de forças de segurança, para segundo os seus argumentos, garantir a proteção das Instituições do Estado, o órgão de soberania os Tribunais, é assaltado, e a droga ali guardada é roubada sem que os assaltantes, tivessem qualquer oposição.

Pelo que o Téla Nón apurou, nem um polícia sequer vigiava o Palácio da Justiça na madrugada da última segunda – feira.

O assalto acontece numa altura em que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravid, encontra-se ausente do país.

Téla Nón