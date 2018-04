Messi é nomeado Embaixador da ONU para o Turismo Responsável 

Parceria – Téla Nón / Rádio ONU

Foto: German Parga

Lionel Messi é nomeado embaixador da Organização Mundial do Turismo

Para Organização Mundial do Turismo, jogador do Barcelona é um atleta ímpar e será uma honra contar com ele para promover os benefícios do turismo; Lionel Messi afirma estar feliz com a missão de promover o turismo responsável.

A Organização Mundial do Turismo, OMT, escolheu o jogador de futebol Lionel Messi para ser o novo Embaixador para o Turismo Responsável. A nomeação aconteceu no sábado, em Barcelona, na Espanha, após a partida entre o Barcelona Futebol Clube e o Leganés.

À OMT, Messi declarou que durante suas viagens, ele teve a chance de conhecer outras culturas, sociedades e outras formas de ver o mundo, o que para ele foi algo “muito enriquecedor”.

Força de vontade

O jogador afirmou estar feliz de poder contribuir com a missão da agência da ONU e promover o turismo responsável. Para a OMT, Messi “é um exemplo de talento e de trabalho constante no futebol, admirado no mundo todo”, especialmente pelos 30 títulos que ele ajudou o Barcelona conquistar nos últimos anos.

O diretor-geral da agência, Zurab Pololikashvili, declarou que “Messi é um esportista ímpar e um exemplo de como a força de vontade e o trabalho constante podem levar a bons resultados”.

Preservação

Ele afirmou ser uma honra ter Messi ajudando a OMT a promover os “valores positivos e os benefícios do turismo”.

Messi estará ao lado do jogador de futebol espanhol Fernando Hierro e do técnico espanhol Vicente del Bosque como as “primeiras personalidades nomeadas pela OMT para promover a ligação entre esportes e turismo e ajudar a destacar o poder transformador do turismo responsável”.

O turismo foi incluído em alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente como parte dos ODSs 8, 12 e 14, que envolvem o uso sustentável dos recursos marinhos e oceânicos.

