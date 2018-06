Fogo aos diplomas para contestar assalto à Justiça pelo poder de Patrice

Na tarde de segunda – feira cerca de 30 pessoas, juristas, advogados e magistrados judiciais, deram fogo aos seus diplomas. Numa cerimónia carregada de simbolismo. Deram fogo aos seus diplomas(cópias), porque pela primeira vez na democracia são-tomense, registam o assalto ao poder judicial pelo poder político.

O Téla Nón tomou nota nos últimos tempos de que analfabetos em matéria de Direito, passaram a criar leis em nome do povo na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Por isso, e talvez sem se aperceberem violam o espírito da lei mãe. Tudo fica mais complicado quando interpretam o texto constitucional e as demais leis. Parece que confundem tudo, e atropelam as normas sagradas da República e do Estado de Direito.

Alguns alegados actos de analfabetismo em matéria de Direito e no Estado de Direito acabaram por ser lei, pela cega promulgação ao mais alto nível. O país São Tomé e Príncipe mudou de forma volátil. Mas, nem todo o país mudou para apoiar cegamente o analfabetismo como lei e ordem na República.

Quadros são-tomenses formados em Direito e com provas dadas, juntaram-se à Ordem dos Advogados, para protestar contra o império do analfabetismo em Direito que levou o poder político a tomar conta da justiça e dominar na plenitude o poder judicial. «Não há uma efectiva separação de poderes e como juristas, consideramos que deveríamos efectivamente queimar os nossos diplomas porque eles já não servem, tendo em conta esse tipo de situação que vivemos no país», declarou a bastonária da Ordem dos Advogados, Célia Pósser.

A Ordem dos Advogados garante que «há uma ingerência do poder nos Tribunais e estamos a dar um sinal nacional e internacional, para dizer que as coisas não estão bem. Se nós continuarmos calados e nada fazer em termos de atitude, de agir, vai ser uma situação muito perigosa para a democracia em São Tomé e Príncipe».

Célia Posser reforçou que « nós como Ordem de Advogados, como sociedade civil embora de utilidade pública achamos que efectivamente deveríamos chamar a atenção para o perigo que corre a democracia, neste momento em São Tomé e Príncipe»”, sublinhou.

Os juristas, advogados e magistrados que se reuniram a volta da fogueira, pela voz da bastonária da Ordem dos Advogados, acusaram o governo de «estar a politizar demasiado a justiça». Facto que provoca o recuo do investimento privado no país.

«Nós enquanto Ordem de Advogados não concordamos que a reforma da justiça passa por violação da nossa lei mãe que é a Constituição», reforçou a bastonária Célia Posser.

Manuel Silva Gomes Cravid, por sinal o último Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que representou o órgão de soberania de poder judicial efectivamente independente da vontade do poder político são-tomense, esteve Presente na cerimónia. Também o ex-Juiz Conselheiro Frederico da Glória. Estes e outros dois colegas seus que compunham o Supremo Tribunal de Justiça, foram exonerados das suas funções em Maio último, e mandados compulsivamente para a reforma, por 31 deputados que apoiam o poder político. Causa principal da decisão dos políticos que sustentam o poder, foi o acórdão emitido pelo Supremo Tribunal de Justiça no final de Abril, sobre um processo envolvendo interesses privados. A cervejeira Rosema que o Supremo Tribunal de Justiça mandou devolver ao angolano Melo Xavier.

Pósser da Costa, advogado do grupo privado angolano Ridux, proprietário da Cervejeira Rosema segundo o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, também queimou seu diploma.

Em declaração a imprensa, Filinto Costa Alegre advogado e um dos arquitectos da reforma de justiça que alegadamente fugiu ao controlo do triunvirato a que faz parte, juntou-se a fogueira, e se pronunciou. «considero protesto necessário em relação a forma como se tem desmandado a justiça», referiu. Disse mais, que a reforma que ele e outros dois colegas seus, propuseram «não tem nada a ver com o que está a ser feito no país». Filinto Costa Alegre, acusou o poder de «subverter a ordem constitucional».

«Nesse momento é o poder que manda nos tribunais e nenhum juiz em consciência tomará qualquer medida que possa pensar que vá contra o poder instituído porque ele teme que o parlamento volta a reunir e decrete seu afastamento», denunciou Filinto costa Alegre.

André Aureliano Aragão, ex-Bastonário da Ordem dos Advogados, marcou presença na cerimónia. Migues Bonfim e outros jovens advogados estiveram a volta da fogueira, para dizerem que não são analfabetos em matéria de Direito. Mais ainda, para através do vento da gravana(estação seca) que está a chegar ao país, as cinzas dos seus diplomas, possam espalhar-se pela ilha de São Tomé, num protesto contra o analfabetismo jurídico que ameaça a democracia, para implantar ” O REGIME” em São Tomé e Príncipe.

