Forte acão climática pode gerar 26 triliões de dólares até 2030

Novo relatório visa galvanizar a ação de líderes econômicos e financeiros do governo e do setor privado

Nota do editor: “Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate Action in Urgent Times”, incluindo infográficos e outros materiais, está disponível em www.newclimateeconomy.report/2018/

NOVA YORK (5 de setembro de 2018) – Um importante relatório divulgado pela Comissão Global sobre Economia e Clima revela que estamos subestimando significativamente os benefícios de um crescimento mais limpo e inteligente em termos de clima. Uma ação climática arrojada poderia gerar pelo menos US$ 26 trilhões em benefícios econômicos até 2030, em comparação com a economia convencional.

O relatório conclui que, ao longo da última década, houve um tremendo progresso tecnológico e de mercado conduzindo a mudança para uma nova economia climática. Há benefícios reais a serem vistos em termos de novos empregos, redução de gastos, competitividade e oportunidades de mercado, além de melhorar o bem-estar das pessoas em todo o mundo. O momentum está sendo construído por trás dessa mudança por uma ampla gama de cidades, governos, empresas, investidores e outros ao redor do mundo, mas ainda não rápido o suficiente.

“Estamos em um momento único, do tipo ‘use-o ou perca-o’”, sintetizou Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministra das Finanças da Nigéria e copresidente da Comissão Global. “Os formuladores de políticas devem tirar o pé do freio e enviar um sinal claro de que a nova história de crescimento está aqui e que vem com oportunidades econômicas e de mercado estimulantes. Se agirmos de forma decisiva agora, podemos ganhar US$ 26 trilhões e um planeta mais sustentável.”

Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century está sendo apresentado hoje ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, num lançamento global na sede da ONU, em Nova York, uma semana antes do Global Climate Action Summit, em São Francisco.

“Estamos vendo um momento notável de estados, regiões, cidades, empresas, investidores e cidadãos de todo o mundo, transformando compromissos e promessas do clima em ações. Aqueles que agem corajosamente estão vendo benefícios tangíveis no processo”, disse Paul Polman, CEO da Unilever e Co-Presidente da Comissão Global. “Mas, se quisermos aproveitar todos os benefícios dessa nova oportunidade de crescimento de baixo carbono e evitar uma mudança climática descontrolada, líderes econômicos e financeiros do governo e do setor privado precisam fazer ainda mais e com maior rapidez”.

O Relatório destaca as oportunidades em cinco sistemas econômicos principais – energia, cidades, alimentos e uso da terra, água e indústria. Demonstra que uma ação ambiciosa nesses sistemas poderia gerar ganhos econômicos líquidos em comparação com os negócios habituais e:

Gerar mais de 65 milhões de novos empregos de baixa emissão de carbono em 2030, o equivalente a todas as forças de trabalho atuais do Reino Unido e do Egito juntas.

Evitar mais de 700.000 mortes prematuras por poluição do ar em 2030.

Gerar, apenas reformando os subsídios e precificando o carbono, cerca de US $ 2,8 trilhões em receitas governamentais por ano em 2030 – equivalente ao PIB total da Índia hoje – fundos que podem ser usados ​​para investir em outras prioridades públicas ou reduzir impostos distorcidos.

“Agora podemos ver que essa nova história de crescimento incorpora dinâmicas muito poderosas: inovação, aprendendo pela prática e economias de escala. Além disso, nos oferece a combinação muito atraente de cidades onde podemos nos mover, respirar e ser produtivos; infraestrutura sustentável que não apenas é limpa e eficiente, mas também suporta extremos climáticos cada vez mais frequentes e severos; e ecossistemas que são mais produtivos, robustos e resilientes ”, disse Lord Nicholas Stern, professor de Economia e Governo na London School of Economics e co-presidente da Comissão Global. “Os modelos econômicos atuais não conseguem captar nem a poderosa dinâmica, nem as qualidades muito atraentes das novas tecnologias e estruturas. Assim, sabemos que estamos subestimando os benefícios dessa nova história de crescimento. E, além disso, fica cada vez mais claro que os riscos dos danos causados ​​pelas mudanças climáticas são imensos e os pontos de inflexão e irreversibilidades estão cada vez mais próximos”.

A Comissão Global pede que governos, empresas e líderes financeiros priorizem com urgência ações em quatro frentes nos próximos 2 a 3 anos:

Aumentar os esforços de precificação de carbono e passar a divulgar obrigatoriamente os riscos financeiros relacionados ao clima;

Acelerar o investimento em infraestrutura sustentável;

Aproveitar o poder do setor privado e desencadear a inovação; e

Construir uma abordagem centrada nas pessoas que compartilhe os ganhos de forma eqüitativa e garanta que a transição seja justa.

“O objetivo deste Relatório é demonstrar como acelerar a mudança para esse novo caminho de crescimento”, disse Helen Mountford, Diretora de Programa da Nova Economia Climática e principal autora do Relatório. “Apresenta os benefícios de fazê-lo, os desafios futuros e os claros aceleradores ou ações, que podem ser acionados para colher plenamente as recompensas de um crescimento mais forte, mais limpo e mais equitativo.”

O ex-Presidente do México, Felipe Calderón, Presidente Honorário da Comissão, disse: “Isso é mais do que apenas um relatório. É um manifesto de como podemos transformar melhor crescimento e melhor clima em realidade. É hora de legislar, inovar, governar e investir de forma decisiva em um mundo mais justo, mais seguro e mais sustentável”.

Leia o relatório em www.newclimateeconomy.report/2018/ .

Declarações adicionais de comissários globais

Sharan Burrow, Secretária Geral da Confederação Sindical Internacional: “A ação climática decisiva pode criar 65 milhões de novos empregos até 2030. Essa transição de baixo carbono deve ser gerenciada para garantir que, para os trabalhadores afetados e suas comunidades, seja uma transição justa. Igualmente, as oportunidades da urbanização, juntamente com um desenvolvimento mais limpo da indústria, infraestrutura, transporte e serviços, devem proporcionar bons empregos e prosperidade compartilhada. Será preciso diálogo, confiança e transparência.”

Caio Koch- Weser, Presidente da European Climate Foundation: “A história do clima é fundamentalmente econômica. Se agirmos corajosamente agora, veremos maior produtividade, maior inclusão social e economias mais resilientes. Os Ministros das Finanças devem prestar especial atenção à mensagem principal deste Relatório: a ação climática é a história de crescimento do século XXI.”

Kristalina Georgieva, CEO do Banco Mundial: “Este Relatório mostra não apenas quão significativa é a oportunidade econômica de uma ação climática ousada, mas também que pode gerar grandes desenvolvimentos e resultados saudáveis. O World Bank Group fez um esforço consciente para incorporar as considerações de clima em nossas operações nos últimos anos. Vemos isso não apenas como uma boa política climática ou boa economia, mas como um elemento fundamental para garantir um futuro seguro e próspero para todos.”

Sobre a Comissão Global sobre Economia e Clima: A Comissão Global sobre Economia e Clima, e seu principal projeto, a Nova Economia Climática, foram criados para ajudar governos, empresas e a sociedade a tomarem decisões mais bem informadas sobre como alcançar a prosperidade econômica e o desenvolvimento, além de abordar a mudança climática. Foi encomendada em 2013 pelos governos da Colômbia, Etiópia, Indonésia, Noruega, Coreia do Sul, Suécia e Reino Unido como uma iniciativa independente. A Comissão é formada por 28 ex-chefes de governo e ministros das finanças, além de líderes nas áreas de economia, negócios e finanças. Atualmente é presidido por Ngozi Okonjo-Iweala, Paul Polman e Lord Nicholas Stern.

‘Implementing Better Growth at Speed and Scale’ é o quarto grande relatório da Comissão Global. Foi preparado por equipes das seguintes instituições: SYSTEMIQ, Comissão de Transição de Energia, Coalizão para Transições Urbanas, Coalizão do Uso de Alimentos e da Terra, Instituto de Desenvolvimento Internacional, Instituição Brookings e World Resources Institute (parceiro gerencial).