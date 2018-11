Barricadas e pneus a arder na Cidade de Neves

A revolta popular não pára de crescer na ilha de São Tomé. São várias as razões da revolta crescente, mas a falta de energia eléctrica está a atiçar as manifestações violentas nas ruas.

Esta terça – feira a Cidade de Neves no norte da ilha de São Tomé, ficou isolada do resto do país. Após 3 dias consecutivos sem energia eléctrica, a população da cidade revoltou-se. Ergueu barricadas em três pontos da cidade, e cortou assim a via de comunicação com outras regiões do norte da ilha, assim como para a cidade de São Tomé.

Pneus foram incendiados na via pública, e o povo gritava palavras de ordem contra o desgoverno nacional.

Uma situação de bloqueio que teve consequências graves. A imagem da ambulância bloqueada na estrada, demonstra que a situação é muito complicada. Relatos de testemunhas, indicam que uma mulher que reside na Vila de Santa Catarina, mais ao norte, estava em serviço de parto. Foi atendida no hospital da Cidade de Neves.

Mas, o pessoal clínico do hospital orientou que a mulher fosse encaminhada de urgência para o hospital Central na capital São Tomé, tendo em conta que se tratava de um parto de risco.

A ambulância não conseguiu ultrapassar as barricadas. Segundo testemunhas a mulher em serviço de parto teve que descer da ambulância, saltar a barricada, e assim apanhar outro transporte mais abaixo, que a conduzisse ao hospital central, localizado há 27 quilómetros da cidade de Neves.

A cidade de Neves alberga o centro de stocagem de combustíveis da empresa ENCO, que abatesse todo o país. É também emissora de produtos alimentares, principalmente o peixe, e bebidas como a cerveja Rosema, para a cidade capital e o resto da ilha de São Tomé. Toda a actividade comercial entre a cidade de Neves e a capital São Tomé, ficou bloqueada durante todo o dia desta terça – feira.

O povo continuou na rua até o final do dia e as barricadas também, assegurou para o Téla Nón uma das testemunhas no local. «Mandaram energia esta tarde, mas a população continua a manifestar-se», precisou uma das testemunhas.

A revolta popular face a degradação das condições económicas e sociais na ilha de São Tomé, está cada vez mais violenta, e fora do controlo das forças de segurança e da ordem pública.

Abel Veiga