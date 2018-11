Barricadas em Neves continuam de pé e já se regista falta de combustível na capital

Há 3 dias que toda a região norte da ilha de São Tomé está isolada do resto do país. As barricadas erguidas pela população na cidade de Neves. Cortou a circulação rodoviária entre a capital São Tomé e a região norte.

O protesto popular por causa da falta de energia eléctrica, já está a provocar consequências graves no país. Já se resgista rotura no stock de gasóleo nas bombas de combustível. O stock de petróleo para cozinha e a gasolina também pode entrar em rotura a qualquer momento.

O centro de stocagem de combustíveis que alimenta o país, está localizado na cidade de Neves. Desde terça feira que os camiões da empresa de combustíveis(ENCO), estão retidos na cidade de Neves sem hipóteses de circular rumo a capital para abastecer os postos de venda de combustíveis.

Habitantes da cidade de Neves e arredores relataram para o Téla Nón, o facto das barricadas terem sido erguidas desde as proximidades da comunidade de Ribeira Palma cerca de 1 quilómetro antes da entrada na cidade de Neves.

Toros de grande dimensão foram colocados na estrada, assim como pedras. Os habitantes da cidade de Neves são forçados a marchar até a Ribeira Palma, onde apanham transporte para chegar a cidade capital.

Neves está isolado, desde terça – feira. O fornecimento de combustíveis ao país está condicionado, e está também em causa a actividade de empresas como a cervejeira Rosema, assim como as unidades hoteleiras localizadas na região norte da ilha de São Tomé.

Abel Veiga