Neves retirou barricadas

No final da tarde de sexta feira a população da cidade de Neves retirou todas as barricadas que foram erguidas na estrada nacional número 1. O acesso à cidade de Neves designada cidade industrial de São Tomé, ficou normalizado graças a intervenção dos Presidentes do poder local do distrito de Lembá, e do distrito de Lobata.

O Téla Nón apurou que o Presidente da Autarquia de Lembá que tem Neves como capital distrital, acompanhado pelo seu homólogo da autarquia do distrito de Lobata, que tem Guadalupe como capital, reuniu-se com os populares e conseguiu convencer o povo sobre a necessidade de desbloquear a estrada.

O Presidente da Autarquia de Lobata teve que intervir em Neves, porque a população de Guadalupe, também fechou a via que liga cidade de São Tomé a Neves, em protesto contra a falta de combustíveis nos postos de venda na cidade de Guadalupe.

Os dois presidentes das câmaras distritais viajaram de Neves até a cidade de Guadalupe, num cortejo em que se destacava um camião cisterna que transportava combustíveis para a Empresa de Electricidade, a EMAE.

Segundo a fonte do Téla Nón, foi uma forma de os dois autarcas convencerem a população da cidade de Guadalupe, de que Neves já tinha retirado as barricadas, e que o fornecimento de combustíveis estava regularizado, tanto para a venda ao público, como para o abastecimento das centrais térmicas da Empresa de Electricidade.

Momentos depois da abertura da estrada número 1, enormes bichas de pessoas e de viaturas, foram registadas nas bombas de combustíveis na cidade de São Tomé.

O protesto das populações da região norte da ilha de São Tomé, através do corte da estrada nacional número 1, provocou rotura de combustíveis em todo o país. A estrada nacional número 1, liga o centro da ilha de São Tomé, à cidade de Neves, onde se localiza o único reservatório de combustíveis de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga