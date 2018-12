Perícia de pilotos nacionais evitou o mal maior

O avião da companhia Africa Connection, que assegura a ligação entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, regressava no inicio da noite de terça feira de uma viagem à Douala(Camarões).

Ao aproximar-se do aeroporto internacional de São Tomé, o comandante Tó Trindade, deu conta que o trem frontal de aterragem não funcionava.

Perigo iminente. O Comandante Tó Trindade revelou ao Téla Nón, que o momento crítico exigiu cabeça fria, e profissionalismo.

Após procedimentos técnicos realizados, a aterragem de emergência foi a solução. Sem trem dianteiro, o comandante e o co-piloto, avançaram com o aparelho rumo a pista de aterragem.

Os trens traseiros pousaram na pista e depois, o comandante e o seu co-piloto conseguiram por o “peito” do avião a deslizar na pista.

Segundo o comandante Tó Trindade, apenas ele e mais dois membros da tripulação, estavam no voo que saiu da capital económica dos Camarões, Douala, para São Tomé. Os 3 tripulantes saíram salvos da aterragem de emergência, e sem qualquer ferimento.

Abel Veiga