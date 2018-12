MP faz buscas e apreensões sobre a EMAE e investiga os 60 mil dólares da ANP

Numa nota que fez chegar ao Téla Nón, a Procuradoria Geral da República de São Tomé e Príncipe, diz que « no âmbito do inquérito crime a correr termos na Direcção de Investigação e Acção Penal com o número 206/2018 na Procuradoria de São Tomé, e em cuja investigação o ministério público coadjuvado pela Polícia Judiciária e a Polícia Nacional realizaram um conjunto de buscas e apreensões em diversos locais públicos e privados».

O ministério Público, prossegue, dizendo que em causa estão factos relacionados com a crise energética da empresa EMAE, « e que são abstractamente susceptíveis de integrarem a prática de crimes de gestão danosa, peculato, corrupção activa e passiva, bem como o crime de abuso de poder».

Refere ainda que no decurso das buscas foram apreendidos diversos documentos bem como equipamentos informáticos.

Por outro lado, a nota da procuradoria geral da república, informa que no âmbito da notícia veiculada pela comunicação social, que dá conta do pagamento de avultados valores alegadamente de forma indevida pela Agência Nacional de Petróleo, « foi ordenada a abertura de um inquérito crime com o número 262/2018 que já corre os seus termos na primeira secção da Direcção de Investigação e Acção Penal da Procuradoria de São Tomé».

Abel Veiga