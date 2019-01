ROSEMA : Defesa dos “Irmãos Monteiros” declara nula a resolução do CSMJ

Adelino Pereira, foi desta vez quem deu a cara em nome do escritório de advogados que defende os interesses dos Irmãos Monteiros, na cervejeira Rosema. Em 2018 e no auge da contenda pela Rosema, a advogada Celiza de Deus Lima é que estava na linha da frente.

Nua conferência de imprensa na última segunda feira, Adelino Pereira, desmontou o que considera ser uma estratégia devidamente orquestrada para assaltar a Cervejeira Rosema e devolve-la ao empresário angolano Melo Xavier.

O advogado dos Irmãos Monteiros destacou a aprovação pela Assembleia Nacional da resolução que reconduziu e reintegrou os juízes conselheiros Manuel Silva Cravid, Frederico da Glória, Alice Carvalho e Silvestre Leite, como o ponta pé de saída na execução da estratégia. «Insere-se claramente no âmbito de uma estratégia devidamente orquestrada para através do Supremo Tribunal de Justiça tomar de assalto a cervejeira Rosema e entrega-la ao senhor Melo Xavier», afirmou.

Segundo Adelino Pereira(na foto), o propósito da decisão parlamentar, ficou evidente e reforçado quando após a reintegração dos 4 juízes conselheiros que tinham sido exonerados e aposentados pela anterior maioria parlamentar da ADI, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, reuniu-se e deliberou em resolução suspender o Juiz António Bonfim do Tribunal distrital de Lembá.

A defesa dos Irmãos Monteiros, denunciou que em consequência da deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, « o juiz José Carlos Barreiros dirigiu-se ao Tribunal de Lembá, arrombou a porta do Tribunal, nomeadamente a porta do gabinete do Juiz Bonfim, mesmo antes deste ter sido notificado da decisão do Conselho Superior da Magistratura, como determina a lei».

José Carlos Barreiros, é membro do conselho superior da Magistratura Judicial, e foi nomeado pelo Órgão como novo juiz do Tribunal de Lembá. «Por lei não poderia participar na deliberação porque dizia respeito a sua própria nomeação», contestou Adelino Pereira.

O advogado, denunciou também o facto de «os juízes conselheiros Manuel Silva Cravid e Frederico da Glória estarem implicados no caso dos envelopes que visavam entregar a cervejeira ao Melo Xavier», sublinhou.

Por esse facto denunciado, Adelino Pereira, considera que os dois juízes conselheiros, deveriam declarar-se impedidos para decidir sobre o caso Rosema. .

O mais importante ainda segundo Adelino Pereira, é que «o processo encontra-se pendente no Tribunal Constitucional, em sede de recurso, sendo que o referido recurso suspende a decisão do Supremo Tribunal de Justiça», pontuou.

Para a defesa dos Irmãos Monteiros, a decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial que suspendeu o juiz António Bonfim, «está enfermo de vícios que geram a nulidade insanável da deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial».

Acrescentou que são vícios gravíssimos «que deixam claramente o propósito do Supremo Tribunal de Justiça de entregar a fábrica ao senhor Melo Xavier, ignorando a lei e a constituição».

Detalhou os vícios insanáveis, que tornam nula a decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial. «Vício número 1 – a caducidade do processo disciplinar instaurado ao juiz António Bonfim. O processo caducou. A deliberação padece de vício de falta de fundamentação. A deliberação não indica que deveres deontológicos foram violados pelo Juiz António Bonfim. Assim não existem fundamentos para que fosse instaurado o processo disciplinar ao juiz», precisou Adelino Pereira.

Abel Veiga