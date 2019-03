Portugal inaugura energia renovável e pólos de apoio social em Caué e Cantagalo

Esta sexta feira, a cooperação portuguesa em São Tomé e Príncipe, revela a intensidade das suas acções no território nacional, mais concretamente no distrito de Caué, considerado como a região mais pobre do país.

Numa nota enviada à redacção do Téla Nón, o serviço de cooperação da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, diz que por volta das 10 horas desta sexta feira, «será inaugurado em Porto Alegre, Distrito de Caué, o sistema de energia fotovoltaica do Centro de Estudos Educativos (CREF)».

Inauguração de uma infraestrutura, que garante energia limpa, para uma unidade do sistema de ensino de Porto Alegre, fundada pela ONG portuguesa, Leigos para o Desenvolvimento no ano 2012. «Permite ter energia 24 horas, e alarga assim a sua capacidade horária de funcionamento. O Centro de Estudos Educativos, serve as comunidades de Porto Alegre, Vila Malanza, Ponta Baleia e Ilhéu das Rolas, disponibilizando formação, capacitação e qualificação profissional em diferentes áreas, acesso à informática e prestação de serviços», explica a embaixada de Portugal.

O sistema de energia fotovoltaica que alimenta o Centro de Estudos Educativos em Porto Alegre foi financiado pelo Ministério do Trabalho. Solidariedade e Segurança Social de Portugal em parceria com a Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe.

A unidade de energia renovável, que dá luz ao centro educativo das populações do sul da ilha de São Tomé, será inaugurado pelo embaixador de Portugal Luis Gaspar da Silva na companhia de Firmino João Presidente da autarquia de Caué.

A antiga grande Roça Dona Augusta também no sul da ilha de São Tomé será o próximo destino da acção de inauguração de infraestruturas de apoio social financiadas pela cooperação portuguesa. «Decorrerá a inauguração do parque infantil oferecido pela Embaixada de Portugal à Escola Básica de Dona Augusta», confirma a nota da embaixada de Portugal.

28 crianças frequentam a escola básica de Dona Augusta, «com o novo parque infantil, constituído por escorrega, casinha, baloiço e balancé, as crianças de Dona Augusta têm agora à sua disposição um espaço de recreio e lazer, onde podem passar os seus tempos livres», explica a embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe.

A creche da comunidade de Dona Augusta vai também receber prendas. A cooperação portuguesa diz que serão ofertados cavalinhos e canoas de baloiços «aos meninos que a frequentam».

Com o embaixador de Portugal Luís Gaspar da Silva, a liderar a comitiva da cooperação portuguesa, a despedida do distrito de Caué será feita no terreiro da roça Dona Augusta. Pois a caravana da cooperação portuguesa seguirá viagem para o distrito de Cantagalo, mais concretamente a vila da Ribeira Afonso.

Segundo a nota da embaixada de Portugal, na Ribeira Afonso será inaugurada a cozinha do Centro Social de Apoio à Infância da Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe. «A construção foi financiada pela Embaixada de Portugal».

O centro social de apoio a infância da Ribeira Afonso, conta com 4 salas de aulas e segundo os dados da cooperação portuguesa, garante o apoio diário a 120 crianças, dos 3 aos 5 anos. «Crianças da Ribeira Afonso e de 7 roças vizinhas, às quais fornece 2 refeições quentes, de segunda a sexta feira», detalha a cooperação portuguesa.

A nova cozinha do centro social de apoio à criança garante higiene e melhora a qualidade da alimentação das crianças.

Acácio Elba Bonfim Provedor da Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe juntar-se-a ao embaixador de Portugal, para inaugurar a nova cozinha do centro social de apoio à infância na Ribeira Afonso.

Esta sexta – feira a cooperação portuguesa estará nos terrenos dos distritos de Caué e Cantagalo, em inauguração de projectos de apoio social, às populações mais desfavorecidas do país.

Abel Veiga