 TVS proibida de gravar comunicação do PR – ANDIM é que tem direito

A equipa de reportagem, da Televisão Pública de São Tomé e Príncipe(TVS), que se deslocou esta terça feira ao Palácio Presidencial, para dar cobertura à comunicação do Presidente da República à nação, acabou por ser impedida de gravar a comunicação do Chefe de Estado.

O Téla Nón apurou junto aos jornalistas que estavam no Palácio do Povo, que a assessoria de imprensa do Presidente da República, deu ordens a equipa de reportagem da TVS, que se ausentasse.

Tudo porque a ANDIM(uma televisão privada disponível no facebook, e pertencente ao militante da ADI e ex-Ministro da Educação Olinto Daio), iria fornecer à Televisão Pública, o conteúdo da comunicação do Presidente da República à Nação.

Sentimento de humilhação tomou conta de alguns profissionais da Televisão Pública, que mesmo assim tiveram que submeter-se ao direito adquirido pela ANDIM, e publicar o conteúdo da comunicação do Presidente da República fornecido pela Televisão Privada das redes sociais.

Abel Veiga