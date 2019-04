Bairro Saton vai desaparecer por causa da falta de Autoridade do Estado

O bairro Saton nos arredores do aeroporto internacional de São Tomé está prestes a desaparecer. A denúncia foi feita pelos moradores do bairro, que consideram ser uma consequência da ausência de Autoridade do Estado no país.

Segundo os moradores após vários anos de extracção ilegal de areia no bairro, as residências e empresas instaladas em Saton estão todas a desmoronar. A extracção ilegal de areia no bairro criou dezenas de crateras com cerca de de 6 metros de profundidade.

O garimpo dia e noite de areia, tirou protecção a rede de distribuição de água que alimenta os arredores do aeroporto internacional. As vias de acesso ao bairro, estão praticamente cortadas.

José Tiny, proprietário de uma oficina mecânica e responsável das instalações da empresa Saton, confirma que a desgraça que tomou conta do bairro e avança para as imediações do aeroporto internacional, resulta do fim da autoridade do Estado em São Tomé e Príncipe. «Depois de uma certa chuvada, tudo vai cair, seja a minha oficina seja a estrutura da empresa Saton em que sou responsável. Já recorri às autoridades como a Polícia, a Guarda Costeira e ninguém fez nada. Fui ao gabinete do actual ministro da defesa e não houve nenhuma solução concreta», desabafou o empresário José Tiny.

José Tiny reforçou a ideia de que a autoridade do Estado deixou de existir. «É um problema de autoridade do Estado. Porque o Estado tem o dever de proteger as pessoas e os seus bens, e isto não está a acontecer», acrescentou.

Vários sinais provam que o bairro vai desaparecer, e com ele toda a região que confina com o aeroporto internacional. «O bairro vai desaparecer sim.. Cerca de 8 casas já desabaram. Criaram enormes poços de água que produzem mosquito, e já houve situação de crianças terem caído nesses poços e quase morriam», pontuou. .

As empresas que se instalaram em Saton, já não podem utilizar a via que dá acesso ao bairro. As viaturas nomeadamente camiões arriscam-se em tombar para dentro das crateras.

Anarquia tomou conta dos arredores do aeroporto internacional. Quem adverte os jovens para pôr fim a extracção ilegal de areia, é espancado.

Victor Monteiro, residente na Praia Nazaré confirma, que já foi alvo de agressão por ter aconselhado os jovens da localidade, para pararem de extrair areia na região. «Quando você lhes chama atenção, eles te ameaçam com pá(instrumento que utilizam na extracção de areia). Já fui apedrejado por eles, e tive que ser tratado no hospital central. Por isso, fico no meu canto, não falo mais…», afirmou Victor Monteiro, um homem na casa dos 70 anos.

Praia Nazaré é uma pequena antiga roça, localizada no meio do bairro Saton. Victor Monteiro, diz por outro lado, que a justificação de que a falta de emprego, é que promoveu a destruição do bairro através da extracção areia, não é convincente. « Os jovens daqui dizem que fazem isso porque não há emprego. Mas há emprego sim. Eles são convidados para trabalhar como segurança e rejeitam. Os jovens querem ganhar mil à 1 mil e quinhentas dobras por dia. Se você lhes pede para ir trabalhar no teu campo, plantar milho etc, eles não vão…», assegurou.

O Téla Nón quis saber se com a venda de areia extraída ilegalmente, os jovens da localidade estão a organizar suas vidas, e a projectar o futuro. «Nem cama para dormir têm…dormem no chão. O dinheiro que ganham é só para beber, sobretudo a cacharamba… É só para beber. Se o senhor for para o mercado de manhã, encontrará esses jovens a beber, isto depois de venderem a areia», explicou Victor Monteiro.

A dependência em relação ao álcool, com destaque para a cacharamba, está segundo Victor Monteiro, a estimular o atentado ao ambiente que se regista em toda a região vizinha do aeroporto internacional e não só.

Note-se que a anarquia instalada nos bairros da marginal da capital São Tomé, pela extracção ilegal de areia, provocou confrontos no ano 2017, entre os garimpeiros e os militares da guarda costeira.

Durante algumas semanas os militares da guarda costeira patrulhavam os bairros problemáticos da Praia Nazaré, Praia Emília e Saton, impedindo a extracção ilegal e o transporte de areia, na estrada que liga cidade de São Tomé ao aeroporto internacional.

Foi sol de pouca dura. Os garimpeiros prometeram na altura que venceriam os militares e venceram. Já em 2018, os garimpeiros de areia, retomaram em força a extracção ilegal do inerte, e os militares puseram-se em retirada do local.

O crime ambiental cresceu, ameaça desaparecer com o bairro Saton. Toda a região circundante ao aeroporto internacional e o próprio aeroporto, também tem dias contados, caso a autoridade do Estado não seja reposta.

Em Março último, o Ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu, numa intervenção à imprensa reconheceu que o perigo é iminente nos arredores do aeroporto internacional. « A areia em terra é extraída de forma anárquica e violenta, pondo em risco edifícios, estradas, e cidadãos. Buracos de acumulação de água ameaçam a saúde pública», referiu o ministro.

Osvaldo Abreu prometeu agir para travar a situação. «O exemplo de Saton não é para continuar. A autoridade do Estado deve – se fazer sentir. Vamos intervir», declarou o ministro no dia 14 de Março último.

Mais de 1 mês depois da promessa do ministro, os moradores do bairro Santon, continuam a assistir a extracção ilegal de areia, dia e noite. As residências a desmoronarem, e as vias de acesso ao bairro a ruírem.

