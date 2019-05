A dança da Rosema : A cervejeira voltou para as mãos de Melo Xavier

Segundo o Telejornal da Televisão são-tomense, o Tribunal Regional de Lembá, devolveu esta quinta feira a Cervejeira Rosema, ao empresário angolano Melo Xavier.

A notícia diz que Manuel Martins mandatário do empresário angolano, recebeu a fábrica com base na decisão do Tribunal.

O Téla Nón que muito já escreveu sobre a novela Rosema, desde o ano 2009, tendo constituído o maior acervo jornalístico sobre esta novela, remete o leitor para o seu arquivo, para melhor compreender a história, marcada por muita acção política, jurídica e policial.

Segundo a TVS, o empresário angolano Melo Xavier, deverá chegar a São Tomé nos próximos dias para retomar as rédeas da sua cervejeira, que em 2009 passou para as mãos de uma sociedade são-tomense, dominada pela esposa e pelo irmão do ex-deputado Nino Monteiro, actualmente Presidente da Federação Santomense de Futebol.

Augério Amado Vaz, um antigo juiz do Tribunal de São Tomé e Príncipe, foi quem em 2009 inaugurou a novela, e deu a São Tomé e Príncipe, um problema que passou a ser mais político do que Jurídico, e que criou uma forte rede de corrupção político-jurídica no país.

O então Juiz Augério Amado Vaz, promoveu a venda da cervejeira a favor da sociedade privada composta pela esposa e pelo irmão de Nino Monteiro.

O mesmo ex-Juiz Augério acabou mais tarde por simpatizar-se com Melo Xavier, e decidiu pela devolução da cervejeira, ao seu proprietário inicial, o angolano Melo Xavier. Uma ordem de devolução que foi reforçada por outro juiz que substitui Augério Amado Vaz no Tribunal de Lembá.

Nenhuma das decisões judiciais, para devolução da cervejeira ao empresário angolano, foram acatadas. Polícia de Intervenção(Ninjas), foram mandados pelo governo no ano 2012 para impedir a execução da ordem do Tribunal.

Em 2018, o próprio Melo Xavier esteve em São Tomé, para receber a sua fábrica conforme a decisão tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Não resultou.

O dono da fábrica teve que se ausentar de São Tomé, e os Ninjas a mando do então Governo, entraram em acção e só saíram de cena após a devolução da cervejeira novamente para a sociedade privada da esposa e do irmão de Nino Monteiro.

Segundo a TVS, esta quinta feira, novamente o Tribunal executou a devolução da fábrica de cervejas para o empresário Melo Xavier. Será que desta vez é definitiva?

As autoridades judiciais e os representantes do dono da fábrica devem responder a esta questão, de forma a que o país tenha paz definitiva, sobre o futuro da única cervejeira nacional. A Rosema movimenta e dá álcool a economia nacional.

Abel Veiga