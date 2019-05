ONU quer “impedir que Tuvalu afunde”, e que o mundo afunde com a ilha

Depois da Nova Zelândia e das ilhas Fiji, o secretário-geral continuou a sua viagem pelo Pacifico Sul visitando Tuvalu esta sexta-feira.

António Guterres disse que o pequeno estado insular “está na fronteira extrema da emergência climática global.”

Ameaça

No Twitter, o representante explicou que “a subida do nível dos mares ameaça este Estado” e isso “é um sinal do que espera o resto do mundo.” O ponto mais alto de Tuvalu tem menos de cinco metros de altura.

Para o chefe das Nações Unidas, “é necessária ação climática urgente para impedir que Tuvalu afunde”, e que o mundo afunde com o país.

Encontros

Durante a visita, Guterres encontrou o primeiro-ministro Enele Sosene Sopoaga, e também representantes da sociedade civil. No encontro, expressou “profunda solidariedade e admiração para com o povo e o Governo de Tuvalu;”

O representante disse que este país “está na linha da frente da guerra contra a mudança climática”, porque esta ameaça “atinge Tuvalu de uma maneira mais dramática do que em qualquer outra parte do mundo.”

Guterres disse ter “uma enorme admiração” pela forma como o país “decidiu resistir e está implementando um programa de adaptação e resiliência que o mundo inteiro deve admirar e apoiar.”

Esta família de Tuvalu vive a apenas 10 metros do mar, by Foto ONU/Mark Garten

Esforços

Apesar disso, o secretário-geral explicou que “a mudança climática não pode ser interrompida em Tuvalu, tem de ser parada no resto do mundo.”

Segundo ele, “é necessário que os governos que ainda causam os problemas que afetam Tuvalu entendam que precisam mudar.” O representante deu o exemplo das políticas de energia, transporte, administração de cidades e uso de combustíveis fósseis.

Compromisso

Guterres visitou uma área inundada com a subida do nível dos mares, onde encontrou várias famílias com suas casas ameaçadas.

Também se encontrou com vários membros da sociedade civil, na Associação de Organizações Não-Governamentais de Tuvalu, e participou na plantação de um coqueiro, uma planta que combate a erosão.

No final da visita, Guterres disse que está ainda mais determinado para lutar pela sobrevivência deste país.

O chefe da ONU termina a visita ao Pacífico Sul neste fim de semana em Vanuatu.