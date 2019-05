Crises que a Rosema provoca – CSMJ já enviou nota ao parlamento a pedir sanção para os juízes do TC

Já está em andamento o processo sancionatório contra os Juízes do Tribunal Constitucional que alegadamente usurparam as competências do Juiz Presidente Pascoal Daio, no âmbito do caso Rosema. A Rosema, está novamente no centro da crise que desta vez eclodiu no Tribunal Constitucional.

O Juiz Presidente do Tribunal Constitucional Pascoal Daio, que viu as suas competências usurpadas pelos juízes conselheiros nomeados em Fevereiro passado pela nova maioria parlamentar, remeteu uma carta ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, onde descreve a crítica situação de usurpação das suas competências, e pede que os juízes conselheiros implicados no caso Rosema, sejam alvos de um processo disciplinar.

O Conselho Superior da Magistratura Judicial, já reagiu e conforme a lei, propôs à Assembleia Nacional, a execução do processo disciplinar.

Tudo indica que a Assembleia Nacional vai reunir-se para tratar dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional , que por causa da Rosema, poderão ser severamente sancionados.

O Téla Nón deixa para o leitor, a verificação dos documentos oficiais que estão a circular, prenunciando para breve a sanção disciplinar contra os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, implicados em mais uma crise judicial da Rosema.

Abel Veiga