“Queremos Pão…Paz e Amor”- 1 de Junho na Escola da Vila da Madalena

“Queremos Pão, Paz e Amor”, é a mensagem das crianças de São Tomé e Príncipe em cada dia 1 de Junho. Uma mensagem repetida todos os anos, e que no país acabou por compor estrofes de composições musicais que milhares de são-tomenses já entoaram. O Téla Nón também foi criança e entoou, a canção que diz «tudo tlabadô tê djá dinééé, nón tembé tê ozé…nón sa mina piquinaaaa…(os trabalhadores têm seu dia (1 de Maio)…as mulheres têm seu dia(19 de Setembro)nós também temos hoje 1 de Junho,… nós somos as crianças).

A escola primária Albertina Matos, uma das mais antigas do país e localizada na Vila da Madalena, centro da ilha de São Tomé, é um exemplo da história de verdadeira infância vivida por muitos são-tomenses hoje adultos, e continua a fazer a história de centenas de crianças, que continuam a celebrar com alegria o seu dia internacional.

Com Paz, com Amor, e Pão mesmo que escasso, as crianças da escola Albertina Matos, colaboram com os pais e os professores, na preservação da escola. Durante o ano lectivo, todos unidos participam em trabalhos cívicos, que permitem o tratamento dos jardins da escola, e a limpeza do pátio escolar.

Este sábado, as crianças, os pais e encarregados de educação, os professores e as auxiliares da escola, voltaram a estar juntos e unidos, para a festa. 1 de Junho põe sorriso radiante nos lábios das crianças, e provoca saudades aos adultos de hoje, que na escola Albertina Matos, e noutras tantas do país, aprenderam através de uma BOA infância, a dar os primeiros passos como “Mina Piquina”, no caminho da vida.

Abel Veiga