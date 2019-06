Concentração para “acelerar” Visto de entrada em Portugal(Europa) foi um fiasco

O Jornal Téla Nón publicou na última semana, a Carta Aberta que o cidadão Olívio Diogo, sociólogo de profissão, endereçou ao Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, anunciando para hoje, 10 de Junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, uma concentração pacífica de cidadãos nacionais diante do edifício da embaixada portuguesa.

O protesto popular agendado, segundo a organização visava denunciar vários aspectos nomeadamente «a exorbitada espera para marcação da data de entrega da documentação, e a exorbitada espera do resultado da solicitação do visto».

Mas a concentração popular resultou num fiasco. O sociólogo Olívio Diogo, disse que não consegue entender o que aconteceu. «Não encontro uma explicação lógica», referiu.

Praticamente sozinho na marginal 12 de julho, onde se localiza o edifício da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, o promotor do protesto pacífico reconheceu que o movimento não teve aderência dos cidadãos nacionais. «Muita gente manifestou o interesse em participar, sentem-se vitimas do processo, mas no momento de vir fisicamente manifestar a sua indignação não aparecem», reclamou Olívio Diogo.

De repente o sociólogo acaba por ter uma matéria para investigar. Porque razão o homem são-tomense age assim? «Isto é um acto de cobardia, é preciso reconhecer», conclui o cidadão sociólogo.

Apesar do fiasco, o promotor do movimento registou alguns ganhos. «A embaixada de Portugal remeteu um comunicado à radio e televisão explicando a tramitação para se conseguir vistos, por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros nos contactou e para nós tudo isto é um ganho», frisou.

A concentração fracassada, pretendia transformar as celebrações de 10 de Junho na embaixada de Portugal, num momento de reflexão e de pressão sobre a problemática da concessão de vistos para entrada em Portugal e no espaço Europeu.

Abel Veiga