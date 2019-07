Local de nascimento de Jesus sai da Lista do Patrimônio Mundial em Perigo

O Comitê do Patrimônio Mundial retirou o local de nascimento de Jesus: a Igreja da Natividade e a Rota de Peregrinação, em Belém, da Lista do Patrimônio Mundial em Perigo.

A decisão foi feita na reunião que acontece desde 30 de junho em Baku, no Azerbaijão, devido “à alta qualidade do trabalho realizado no local, a restauração de seu telhado, fachadas exteriores, mosaicos e portas”.

Decisão foi feita na reunião que acontece desde 30 de junho em Baku, no Azerbaijão. Foto: Eric Cuvillier/Ministério da Cultura e do Turismo do Azerbaijão

Plano

O grupo de especialistas também elogiou uma iniciativa para escavar um túnel sob a Praça da Manjedoura e apoia a adoção de um plano de manejo para a conservação do local.

O berço de Jesus: a Igreja da Natividade e Rota de Peregrinação, em Belém, na Palestina, está localizado a 10 km ao sul de Jerusalém. Esse local foi identificado pela tradição cristã como o berço de Jesus desde o século 2.

Nesse local foi inicialmente concluída uma igreja em 339 d.C. O edifício que substituiu o templo após um incêndio no século 4 preserva os mosaicos do piso do edifício original.

O complexo também inclui conventos e igrejas latinas, greco-ortodoxas, franciscanas e armênias, assim como torres de sino, jardins em terraços e uma rota de peregrinação.

Condições

A Igreja da Natividade foi inscrita na Lista do Patrimônio Mundial em 2012. No mesmo ano foi inclusa na Lista de Patrimônio Mundial em Perigo, devido ao seu mau estado.

A Lista do Patrimônio Mundial em Perigo da Organização das Nações Unidas busca informar a comunidade internacional sobre as condições que ameaçam as características que fizeram com que um local fosse inscrito como patrimônio mundial e estimular ações corretivas.

Essas ameaças incluem conflitos armados, desastres naturais, urbanização não planejada, caça furtiva, poluição e outros.

Prceria – Téla Nón / Rádio ONU